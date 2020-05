Journal déconfiné #1

Eh, mais tu savais que Zara avait rouvert ? Et toi, tu l’as fait où, ton test ? Et comment as-tu eu un masque FFP2 ? Hein ? Encore une attestation ? L’après-confinement pose toujours autant de questions, si ce n’est plus encore, que le confinement : Les Jours ont donc décidé de poursuivre la publication, démarrée avec Le journal de quarantaine dans la première saison de cette série, d’un fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction.



Lundi 11 mai

La loi d’urgence sanitaire toujours confinée. C’est la bonne blague du jour : la loi d’urgence sanitaire n’a pas pu être promulguée à temps pour le déconfinement. Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République et le président du Sénat, ne pourra rendre son avis que ce lundi sur la loi d’urgence adoptée samedi dernier par le Parlement. Ce qui a pour conséquence directe que deux des plus importantes mesures de cette loi, à savoir les déplacements limités à 100 kilomètres et l’attestation dans les transports en commun, n’entreront pas en vigueur avant ce mercredi au mieux. Pour les autres mesures (port du masque dans les transports, fin des limitations de sortie du domicile, réouverture de certains commerces et rassemblements limités à dix personnes), un décret temporaire passé en catastrophe dans la nuit de dimanche à lundi a permis de les faire appliquer. Preuve du zbeul : le communiqué commun de l’Élysée et de Matignon est arrivé à 1 h 09 du matin…



Attestation (running gag). Résultat, l’attestation d’employeur dont devaient se munir les Franciliens pour accéder aux transports en commun aux heures de pointe n’est pas encore obligatoire. Et, en théorie, vous pouvez aller voir votre mémé à plus de 100 kilomètres. Le gouvernement a donc pris sa grosse voix pour en appeler « au sens de la responsabilité des Français ». Ce qu’aux Jours nous nous contenterons de traduire par : « Vous avez vraiment envie de vous jeter dans la cuve à Covid ? »

Bienvenue au pays masques. La mairie de Paris met à disposition un masque en tissu lavable pour chaque Parisienne et Parisien. Il suffit de s’inscrire ici et de réserver un créneau pour aller le chercher en pharmacie. Là où ça se complique, c’est que les pharmacies partenaires ne sont pas précisées. Aux Jours, ne reculant devant aucune investigation de terrain, nous nous sommes inscrits et ne manquerons pas de vous tenir au courant. Créneau de retrait : vendredi 22 mai au matin. Ce qui vous laisse amplement le temps de lire notre enquête et nos révélations sur les masques, ce double symbole de la pandémie et de la défaillance d’État.

Step by step. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a adressé à la Chambre des communes un plan de déconfinement de cinquante pages (à consulter ici en pdf) et en trois étapes. Un déconfinement là-bas aussi très progressif, mais à la fois plus strict (pas de réouverture des écoles, par exemple) et plus ouvert, sans limitation de déplacement. Depuis le début de l’épidémie, le Royaume-Uni déplore plus de 32 000 morts.

Nouveau spot. Un nouveau spot de prévention a été lancé ce lundi avec la phase de déconfinement par le ministère de la Santé. Aux mesures barrières s’ajoute l’invitation à porter un masque. Les plus mélomanes d’entre nous auront remarqué que le petit son irritant de synthé qui ouvrait le précédent spot a été remplacé par quelques notes un peu moins agressives.

Stop ou encore. Cinq nouveaux cas de Covid-19 ont été relevés à Wuhan, en Chine, là d’où est partie l’épidémie mondiale. L’heure n’est pas au reconfinement… mais à (re)lire notre entretien avec Bingtao Chen, Chinois de France qui s’est retrouvé confiné chez ses parents à Wuhan, avant d’être confiné à Paris où il travaille. Un entretien devenu depuis un livre, Wuhan Confidentiel (éditions Flammarion, 2020).

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est désormais ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

A-wop-bom-a-loo-mop-a-lomp-bom-bom. Certes Little Richard, disparu le 9 mai dernier à 87 ans, n’est pas mort des suites du coronavirus mais nous avions envie d’écrire « A-wop-bom-a-loo-mop-a-lomp-bom-bom », qui ouvre Tutti Frutti, l’une des chansons matrices du rock, sortie en 1955.