Covid-19 : les Marseillais contre le reste du monde ?

Non, Paris et sa petite couronne n’auront pas de régime de faveur. Et passeront peut-être (sans doute ?) dès ce lundi en zone d’alerte maximale au Covid-19, avec son cortège de restrictions, notamment la fermeture complète des bars et des restaurants. C’est le ministre de la Santé Olivier Véran qui a préparé le terrain, lors de son point presse hebdomadaire ce jeudi soir. Mais attention, si la décision finale interviendra ce dimanche, ce n’est pas pour donner plus de temps à la capitale qu’on en a laissé à Marseille et Aix-en Provence il y a une semaine. Juré, c’est parce que les indicateurs viennent tout juste de passer dans le rouge écarlate – ce dont il est permis de douter, en tout cas pour Paris intra-muros, si l’on en croit les chiffres fournis sur Twitter ce mercredi par Anne Souyris, adjointe d’Anne Hidalgo chargée de la santé publique. Mais trêve de controverses, « il n’y a pas de traitement différencié » entre les deux villes, a promis Olivier Véran. Alors, que Paris se prépare aux mêmes mouvements de protestation qu’a connus Marseille cette semaine…

Exemple, ce mardi 29 septembre. Manifester ? Antoine a l’habitude, contre les violences policières ou pour se retrouver « avec des gens du même bord politique » que lui. Mais ce jour-là, il est venu en mode corporation. C’est la première fois, et c’est, selon lui, parce que le gouvernement ne lui a pas laissé le choix : « Il y a beaucoup de colère, beaucoup d’incompréhension surtout », lâche le jeune trentenaire, cogérant de la très populaire Brasserie communale.