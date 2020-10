C’est un coronavirus qui rentre dans un bar…

Les cafés fermés à Paris. Mais pas les restaurants (qui, pour ouvrir, doivent respecter un protocole sanitaire dissuasif, mais difficile à contrôler). Les attroupements de plus dix personnes interdits dans la rue pendant que s’entassent les voyageurs dans des métros et des RER bondés. La crise sanitaire due au Covid-19 continue d’affecter nos vies et la logique des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie qui progresse (avec 10 500 nouveaux cas par jour en moyenne) ne cesse d’interroger. Mercredi dernier, anticipant les critiques contre la fermeture annoncée des bars dans la petite couronne parisienne, Olivier Véran avait placé l’action du gouvernement sous le signe de la science. « Chacun comprend que, dans un bar, la probabilité qu’on soit debout, qu’on soit proches les uns des autres, qu’on ne porte pas de masque, est forte, avait déclaré le ministre de la Santé. Le risque de contamination l’est aussi. C’est ce que disent les études, aussi bien françaises qu’internationales. C’est ce que nous observons semaine après semaine en France et dans le monde ». Sauf que, comme souvent (lire l’épisode 26, « Tests : la politique du pif »), la communication du ministre ne correspond pas parfaitement à la réalité. Les études scientifiques ne sont pas si nombreuses, ni si affirmatives. La France est peut-être – encore – en train de se lancer dans une stratégie qui s’avérera inefficace.



Alors, comment savoir si les bars sont l’ennemi ? Sur le papier, effectivement, il est très probable que l’on puisse plus facilement se contaminer les uns les autres si on se retrouve sans masque, très proches et dans un espace clos. Les méthodes de transmission du coronavirus sont maintenant bien connues : que ce soit par gouttelettes ou par aérosol, la proximité physique est un facteur aggravant, surtout si on se trouve dans un lieu non ventilé. Et on peut imaginer que, l’alcool et la fin de soirée aidant, il est plus difficile de faire attention. C’est ce raisonnement qui sous-tendait la fermeture à 22 heures, imposée aux bars d’Île-de-France dès le 28 septembre, et qui n’a tenu que huit jours avant que des mesures plus drastiques soient prises.