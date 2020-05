Gare du Nord, jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien…

«Monsieur, faites la queue. Pensez aux gestes barrières ! Vous êtes trop près : reculez ! » Au premier sous-sol de la gare du Nord à Paris, juste au-dessus des quais du RER B, on s’énerve. Une dizaine d’agents de la SNCF entourés de policiers sont en train de distribuer des masques. Et une trentaine de voyageurs s’agglutinent pour avoir une chance d’en récupérer. Mais il n’y a pas à s’inquiéter outre-mesure : tout le monde en porte déjà un et ces protections contre le Covid-19 sont disponibles à foison. Au niveau 0, à l’entrée ou à l’intérieur, d’autres distributions sont d’ailleurs organisées : par les pompiers ou par la région Île-de-France (parce que « Valérie Pécresse a pris la mesure que l’État n’était pas prêt », confie le responsable envoyé par le conseil régional, très fier de sa patronne). On peut repartir sans aucun problème avec plusieurs lots de ce produit tant convoité et qui a suscité tant de polémiques ces dernières semaines, du fait de la défaillance de l’État en la matière (lire l’épisode 1, « Masques : la grande mascarade »).

Distribution de masques fournis par la région Île-de-France, au premier jour du déconfinement, à la gare du Nord, à Paris, le 11 mai 2020 — Photos Simon Lambert pour Les Jours.

Des masques, une population protégée à 100 %, on est décidément entrés dans une nouvelle ère. Pour ce jour de déconfinement, on avait décidé d’aller voir comment ça allait se passait à la gare du Nord, la première en Europe par sa fréquentation avec ses 700 000 voyageurs par jour en temps normal. Eh bien, la première réflexion que nous nous sommes faite, c’est qu’on est très, mais alors très loin d’être revenus à la normale. À 7 h 30, soi-disant « heure de pointe », la gare n’est pas déserte, mais l’impression qui domine quand on y pénètre, c’est celle d’un grand vide.