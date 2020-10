À Paris, « les urgences sont pleines, les services de réanimation aussi »

Après Marseille et Aix, la région parisienne connaît à son tour de nouvelles mesures restrictives pour empêcher la progression de l’épidémie de coronavirus. Depuis ce mardi 6 octobre, les cafés et les bars de Paris et sa petite couronne sont fermés pour une durée de quinze jours. Les universités parisiennes ont pour obligation de diminuer leur capacité d’accueil de moitié et le télétravail est à nouveau fortement encouragé. Dans les hôpitaux, le seuil d’alerte a été franchi : plus de 30 % des lits sont désormais occupés par des patients malades du Covid. Fin septembre, des projections de l’Institut Pasteur anticipaient une saturation du système hospitalier français à la mi-novembre si aucune mesure ne venait endiguer la progression de l’épidémie. Rémi Salomon est président de la Commission médicale d’établissement de l’AP-HP – Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui rassemble douze établissements – , chargée de veiller à la qualité et la sécurité des soins et de l’accueil des patients. Pour Les Jours, il fait le point sur la situation déjà tendue dans les hôpitaux franciliens.

L’épidémie de coronavirus est à nouveau active depuis plusieurs semaines. Quel est le degré d’urgence de la situation dans les hôpitaux parisiens ?

Je suis très inquiet pour les jours, les semaines et les mois à venir, même si la situation est assez différente de celle du printemps. En mars, nous avons vu des patients arriver de façon très rapide. La menace de débordement s’est fait sentir en quelques jours à peine. Au plus fort de la crise, le nombre de patients Covid en réanimation doublait tous les trois jours.