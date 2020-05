Journal déconfiné #6

Eh, mais tu savais pour le film de Dany Boon sur le confinement ? Et toi, tu l’as fait où, ton test ? Hein ? Encore une attestation ? L’après-confinement pose toujours autant de questions, si ce n’est plus encore, que le confinement : Les Jours ont donc décidé de poursuivre la publication, démarrée avec Le journal de quarantaine dans la première saison de cette série, d’un fil d’informations vérifiées et validées par la rédaction. La première semaine déconfinée est à lire ici ; la nouvelle, ci-dessous.

Lundi 18 mai

500 milliards. Dans une conférence de presse commune mais à un millier de kilomètres de distance, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont proposé ce lundi la création d’un plan européen de relance de 500 milliards d’euros destiné à soutenir les pays les plus touchés par l’épidémie.

No drone zone. Saisi par la Ligue des droits de l’homme et La Quadrature du net, le Conseil d’État suspend l’utilisation des drones à Paris, expédiés par la préfecture de police pour veiller au bon déroulement du déconfinement. L’autorité administrative remet en cause la possibilité, qui n’est aujourd’hui pas encadrée par la loi, d’identifier les personnes filmées par lesdits drones.

Ne nous laissons pas abattre. Plus de cent personnes travaillant dans des abattoirs – l’un près d’Orléans, l’autre de Saint-Brieuc (Côtes- d’Armor) – sont positives au Covid-19. Des cas similaires ont été recensés à l’étranger, en Australie, au Brésil en Espagne, en Allemagne (90 cas) et surtout aux États-Unis (5 000 cas) où les fermetures d’abattoirs se sont multipliées. Des enquêtes sont en cours notamment pour savoir si la viande pourrait être en cause. Ce n’est cependant pas la piste privilégiée par les scientifiques qui misent plutôt sur la promiscuité entre les employés ou le circuit de ventilation et de climatisation.



Ripartenza. Petit à petit, l’Italie se déconfine. Depuis ce lundi, il est possible de se déplacer à l’intérieur d’une région, tandis que l’ouverture des bars et des restaurants est désormais possible, mais laissée à à l’appréciation des collectivités locales. Cinémas et théâtres restent fermés jusqu’au 15 juin mais pas les frontières, que le gouvernement a décidé de rouvrir à compter du 3 juin aux touristes de l’Union européenne. « Un risque calculé », a commenté le président du Conseil italien Giuseppe Conte.

Desescalada. Le chemin vers le déconfinement est beaucoup plus lent en Espagne, où il se déroule en quatre phases, et non en dates. Si plusieurs villes sont à la phase 1, qui permet les réunions de famille ainsi que l’ouverture des bars et des restaurants (avec distances de sécurité et tout le toutim), Madrid et Barcelone, plus touchées, restent soumises à un confinement beaucoup plus strict.

Remboursez ! Dès ce mercredi 20 mai, les utilisateurs de passes Navigo annuels et mensuels pourront se déclarer sur le site Mondedommagementnavigo.com afin d’être remboursés pour la période de confinement.

Fringues. C’est bien joli, ce déconfinement, mais comment s’habiller ? Vous le saurez en ligne : les prochaines fashion weeks se tiendront en effet dans des versions numériques, apprend-on dans cet article du site Franceinfo.fr.

Rappel. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lance un avis de rappel sur le gel hydroalcoolique « Hand Sanitizer » de la marque Simez, le produit n’étant que très moyennement « sanitizer ».

0 800 130 000. C’est le numéro vert à contacter 24 heures sur 24 pour toute question. Toux sèche, fièvre, nez qui coule ? C’est son médecin qu’il faut appeler et pas le 15, réservé aux détresses respiratoires. Et c’est désormais ce numéro qu’il faut aussi contacter en cas de difficulté à se faire tester.

Quand appeler le 15 ? En cas d’aggravation des symptômes accompagnés de difficultés respiratoires et signes d’étouffement.

Les choses de la mort. C’est un accident vasculaire cérébral qui l’a emporté à 94 ans et pas le coronavirus mais puisqu’il ne sera plus là le jour d’après, Michel Piccoli méritait bien un petit trou moelleux dans ces lignes.