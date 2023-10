Mgr Rey, onction à l’extrême

Ces derniers temps, Mgr Dominique Rey, l’évêque de Fréjus-Toulon, sur la sellette depuis la visite apostolique du Vatican dans son diocèse, s’est fait discret. Fin septembre, il n’a pas communiqué sur son déplacement à Marseille pour la venue du Pape, qui s’est livré à une messe vibrante au stade Vélodrome, défendant notamment l’accueil des migrants par les puissances occidentales, alors que plus de 10 000 exilés venaient d’échouer à Lampedusa, en Italie, où François s’était rendu dix ans plus tôt. La venue très attendue de celui-ci a fait tomber les masques dans l’extrême droite française, qui passe son temps à se réclamer des « valeurs chrétiennes » de la France : plusieurs de ses représentants ont critiqué ouvertement l’évêque de Rome, qui pour estimer qu’il n’a « pas à faire de la politique » et qu’il « en fait trop », d’après la tête de liste Reconquête aux élections européennes Marion Maréchal, qui pour juger qu’« on ne peut pas faire le bien jusqu’au mal », selon Éric Zemmour, s’appuyant sur une fausse citation de Saint-Augustin.

Récemment, Mgr Rey s’est mis à organiser des soirées privées avec des personnalités parmi lesquelles Éric Zemmour, Michel Houellebecq ou encore Michel Onfray

Aucun commentaire du côté de l’évêque de Fréjus-Toulon. Serait-ce parce qu’il fricote depuis plusieurs années avec cette même extrême droite, violemment antimigrants ? Récemment, révèle aux Jours l’ancien directeur de feu la revue d’« écologie intégrale » Limite Paul Piccarreta, qui a grandi dans le Var, Mgr Rey a commencé à organiser, lors de ses venues à Paris, des « soirées privées avec des personnalités influentes », en « petit cercle restreint », avec son ancien directeur de cabinet Nicolas Bagory, un « royco », un royaliste, au cours desquelles ils ont fait intervenir, justement, Éric Zemmour, mais aussi Michel Houellebecq ou encore Michel Onfray, dévoile Paul Piccarreta : « Il y a un projet idéologique derrière, tu ne les invites pas par hasard. » Lors de l’annonce de la suspension des ordinations au domaine de La Castille, l’évêque a reçu le soutien de figures d’extrême droite comme Guillaume de Thieulloy, patron traditionaliste du site d’extrême droite catholique Salon beige. « Mgr Rey est le type même de l’évêque “tradismatique”, accueillant volontiers toutes les communautés nouvelles, des charismatiques aux traditionalistes en passant par la communauté Saint-Martin, se félicitait l’entrepreneur dans un texte.