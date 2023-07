Au diocèse, dérives en open Var

Au milieu de l’océan verdoyant des champs de vigne, le séminaire de La Castille est niché entre le château et la boutique du domaine viticole, où l’on peut trouver aussi bien les différents crus du vignoble – le Glorius, le Sancti ou encore le Ciel & Terre – que des cierges du séminaire de l’Immaculée Conception. Lorsque, début juin 2022, Mgr Dominique Rey annonce dans un bref communiqué que les ordinations de diacres et de prêtres prévues à la fin du mois n’auront pas lieu sur décision de Rome (lire l’épisode 1, « Mgr Rey, l’évêque dans le viseur du Vatican »), le séminaire s’apprête à fêter son centenaire.

L’histoire commune de l’évêché et de ce vieux domaine viticole remonte en effet à l’année 1921, lorsque l’héritier de la famille Aubert, des soyeux lyonnais qui en sont propriétaires, meurt tragiquement sans descendance à l’âge de 28 ans. Ses parents décident de le léguer au diocèse de Fréjus et Toulon, dont l’évêque d’alors a l’idée d’en faire le lieu du séminaire diocésain. Madame Aubert répond à cette proposition avec enthousiasme : « Les vocations vont affluer et de La Castille, redevenue la maison du bon dieu, il sortira des saints. Je comprends maintenant les paroles de mon regretté fils bien aimé, mon cher petit saint, lorsqu’il me disait : “Vous verrez, Maman, que notre département du Var deviendra département de foi et de piété.” » L’affaire est entendue et le séminaire de Fréjus est transféré en 1922 à La Castille.

À la fin des années 1970, le diocèse accueille deux communautés par la suite accusées de violences sexuelles et dérives sectaires

Avant la sanction romaine annoncée au début de l’été 2022, le séminaire de La Castille se portait à merveille. Son dynamisme est dû en grande partie à l’accueil tous azimuts de communautés nouvelles, c’est-à-dire nées après le concile Vatican II (1962-1965) qui a rénové l’Église catholique. Cette politique d’accueil, accentuée sous l’épiscopat de Mgr Dominique Rey – lui-même issu d’une communauté nouvelle, l’Emmanuel –, a commencé bien avant son arrivée, en l’an 2000. « Cette notion d’accueil des communautés nouvelles est arrivée très vite, dès Mgr Gilles Barthe, souligne Vincent Herbinet, docteur en histoire. Cela a été pérennisé par Mgr Joseph Madec puis Mgr Dominique Rey. On est dans une espèce de continuum épiscopal pastoral. »

Place de parking réservée à Mgr Rey au domaine de La Castille, le 9 mai 2023 — Photo Maïté Baldi/Hans Lucas pour Les Jours.

À la fin des années 1970, alors que les vocations de prêtres s’effondrent, Mgr Barthe ouvre les portes de son diocèse à deux communautés qui se révéleront quelques décennies plus tard le théâtre de graves dérives sectaires. La première est la communauté Saint-Jean.