Mgr Rey fait une croix sur l’islam

«Je n’ai pas vu d’évangélisation des musulmans en tant que tel. » Vincent parle d’expérience : il a passé, entre 2008 et 2009, une année dans la communauté des Missionnaires de la miséricorde divine qui, au sein du diocèse de Fréjus-Toulon, fait figure de laboratoire de l’évangélisation des musulmans. Une mission dont Le Graal, un ancien bar gay de Toulon, est devenu la vitrine (lire l’épisode 6, « Chez Mgr Rey, on va à contre-Coran »). D’après Vincent, cette activité se bornait essentiellement, à la période où il était dans cette communauté du moins, à entretenir des liens avec les commerçants musulmans et les « jeunes désœuvrés » du quartier. Ancien enfant placé né dans une famille musulmane et converti très jeune au catholicisme, il a été envoyé à Toulon à l’été 2008 par un autre institut traditionaliste. Très vite, sa supposée formation s’est transformée en cauchemar, à cause d’une relation « conflictuelle » avec le fondateur de la communauté des Missionnaires de la miséricorde divine. « La première chose que j’ai remarquée chez Fabrice Loiseau, c’est son désir absolu de contrôler les gens dans les moindres détails de leur vie, dont la mienne. Y compris mes décisions, ma liberté et même mon intimité. » Ainsi, l’abbé Loiseau, à la fois supérieur des Missionnaires, confesseur et « directeur spirituel » de Vincent – une triple casquette réprouvée dans la tradition de l’Église catholique – lui aurait posé des questions intrusives sur la chasteté, la masturbation ou sur son orientation sexuelle. Et aurait fait des remarques déplacées comme « Tu sais, les jeunes Arabes, au niveau sexe, c’est très chaud chez eux », affirme Vincent.

Né dans une famille musulmane et converti au catholicisme, Vincent fait un travail de domestique au sein des Missionnaires de la miséricorde divine

En outre, au lieu d’être formé en théologie comme le lui avait promis l’abbé Loiseau, Vincent dit avoir principalement réalisé des tâches domestiques pour la communauté. « Les journées se ressemblaient quasiment toutes et ma nouvelle vie d’oblat se résumait à passer la serpillière toute la journée, faire les courses de la communauté, poster le courrier de la communauté, sortir les poubelles, ranger la maison, faire la vaisselle, aller aux laudes, à la messe et à l’adoration du Saint-Sacrement en fin de journée, nettoyer l’Église, ranger la sacristie, préparer la messe, ranger les ornements. Bref, être une bonne à tout faire ! » Vincent raconte s’être progressivement enfoncé dans la dépression à cette époque.