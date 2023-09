Tu seras viril, mon fils

Début juillet, alors que les violences urbaines font rage après la mort de Nahel M., 17 ans, lors d’un contrôle de police, nous recevons un SMS de Bertrand Chevallier-Chantepie, catholique versaillais bientôt quinquagénaire : « Vous voyez tous ces jeunes ? Ils manquent seulement de père… Je pense qu’une réflexion suivie d’action est à mener afin de proposer des solutions au niveau national (absence et désengagement des pères). On connaît les solutions, il manque la volonté politique trop souvent ignare et bloquée dans l’idéologie. » Loin de toute analyse sociale, le délégué général d’Au cœur des hommes, camps en non-mixité masculine nés en 2014 chez les dominicains de la Sainte-Baume, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, lit la situation à travers son prisme : celui de la masculinité.

Environ un mois plus tôt, nous rencontrions Bertrand Chevallier-Chantepie dans un café parisien. Cheveux gris coiffés en arrière, pull en maille marron clair dont dépasse un col de chemise bleu ciel, un sourire à la Jim Carrey se dessinant régulièrement sur ses lèvres, l’ancien cadre dans la vente d’infrastructures informatiques s’est reconverti dans le coaching pour hommes, qu’il dit vouloir « aider […] à s’engager, reprendre confiance, reconnecter avec leurs désirs profonds, retrouver la joie de vivre, découvrir le sens de sa vie, aimer et tout donner », d’après son profil LinkedIn. Vaste programme.

Lors du premier camp, Mgr Rey s’en prend pêle-mêle au féminisme, à Mai 68, aux Lumières… qui auraient créé des « hommes mous »

La nouvelle vie de Bertrand Chevallier-Chantepie remonte à quelques années, lorsqu’il traverse une crise de couple après la maladie de sa femme. « Ça ne m’a pas vraiment coûté de m’occuper d’elle. J’y trouvais même une forme de place et, en fait, ça m’allait finalement. Mais quand elle est allée mieux, je me suis demandé : “quelle est ma place ?” » En 2016, Clément Lescat, cadre chez Axa qu’il connaît de Versailles, lui propose de participer à un camp Au cœur des hommes, à la Sainte-Baume. « Au début, je me suis dit : “c’est quoi ce truc de mecs entre mecs ? C’est bizarre.” » Finalement, il se rend au camp, avec une soixantaine d’autres hommes, et vit une expérience « assez douloureuse et belle en même temps » : « Mon expérience a été de me réconcilier avec mon identité masculine de mec : je suis un mec, et en fait, c’est bien. »

Un frère dominicain traverse le pré de l’Hostellerie de la Sainte-Beaume (Var), le 7 mai 2023 — Photo Maïté Baldi/Hans Lucas pour Les Jours.

Les camps Au cœur des hommes ont été montés à l’initiative d’un petit groupe d’amis, dont Clément Lescat. Un jour, ils se rendent à la Sainte-Baume, où se tient une université d’été sur les questions politiques. Ils font part de leur projet à