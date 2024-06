Programme du RN : dans la gueule du flou

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Au cours de la campagne pour les élections européennes, le Rassemblement national (RN) avait prévu de publier un livret pour détailler ses mesures économiques. Le député sortant Jean-Philippe Tanguy, monsieur Économie du RN, était chargé de le rédiger. Et puis le parti présidé par Jordan Bardella a finalement abandonné l’idée. À quoi bon s’engager sur des réformes précises quand on est en tête dans les sondages ? Comme la stratégie s’est avérée gagnante, la situation semble se répéter pour les élections législatives. Alors que le Nouveau Front populaire (NFP) a réussi en cinq jours à construire une alliance électorale et s’accorder sur 150 mesures « de rupture avec la politique d’Emmanuel Macron » (lire l’épisode 8, « 150 mesures pour rendre le Nouveau Front populaire »), le RN continue de se la jouer sibyllin en matière de programme. Vendredi, le parti d’extrême droite a publié un tract d’une page affichant seulement huit axes de campagne parmi lesquels on trouve le « soutien au pouvoir d’achat », la « remise en ordre de la France » et l’arrêt de « la submersion migratoire ».

Au-delà du frisson qu’on peut ressentir face à ce dernier slogan, il faut bien le reconnaître avant de crier au retour de la bête immonde : tout cela n’est pas très précis. D’ailleurs, même les leaders d’extrême droite sont dans le brouillard. La semaine dernière, Sébastien Chenu, vice-président du RN, a déclaré que son parti voulait supprimer la double nationalité