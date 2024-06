L’empire Bolloré : les ondes incarnées du RN

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

C’est du concentré de Bolloré, une réduction de C8, de CNews, d’Europe 1 et du JDD qu’on aurait fait mariner pendant des heures pour en obtenir l’essence la plus corsée, c’est On marche sur la tête, la nouvelle émission de Cyril Hanouna inaugurée ce lundi sur Europe 1. La nouvelle, oui. Parce qu’ayant terminé sa saison sur C8 dans Touche pas à mon poste le jeudi 13 juin, il ne pouvait s’arracher aussi vite à notre affection, ni arrêter avant l’heure – c’est-à-dire le 7 juillet prochain – son entreprise de conquête des urnes par l’extrême droite, ainsi que s’y emploie désormais au grand jour tout l’empire Bolloré depuis l’annonce de la dissolution.

Éric Zemmour. Robert Ménard. Manuel Valls. Pascal Praud. L’eurodéputé RN Matthieu Valet. Non, il ne s’agit pas là de votre comité d’accueil en enfer mais des invités de la première d’On marche sur la tête. Pour la deuxième, c’était, soupirs, Nicolas Dupont-Aignan, la présidente du collectif féministo-facho Némesis Alice Cordier, Guilhem Carayon, un Républicain allié au RN et Loïc Signor, porte-parole de Renaissance. Dans la première, Zemmour a pu tranquillement annoncer aux auditeurs d’Europe 1 que « la gauche se met derrière le peuple arabo-musulman avec ses alliés woke » et promettre qu’avec « Mélenchon au pouvoir », « ce sera l’URSS et la charia ». Dans la deuxième, Gauthier Le Bret, journaliste de CNews, a fait son choix entre RN et Nouveau Front populaire :