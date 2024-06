Le Nouveau Front populaire fait du chiffre

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

C’est une « folie économique » selon Bruno Le Maire, la France va se retrouver en faillite… Depuis que le Nouveau Front populaire (NFP) a présenté son programme, constitué de 150 mesures (lire l’épisode 8, « 150 mesures pour rendre le Nouveau Front populaire »), l’angle d’attaque du gouvernement est tout trouvé. La gauche va reproduire le scénario déjà vu de 1936 et 1981. Elle promet de « raser gratis » – refrain… – et, quelques mois plus tard, ce sera la déconvenue. Il faudra soit tout annuler, soit prendre des mesures financières douloureuses, comme le fameux « tournant de la rigueur » de François Mitterrand en 1983. Pour démentir ses accusations en incompétence, les partis de gauche composant cette nouvelle alliance électorale se sont imposés un exercice périlleux à accomplir en deux semaines à peine : le « chiffrage et le financement » de leur programme, qu’ils présentaient lors d’une conférence de presse ce vendredi.

Eh bien on a une bonne nouvelle à vous annoncer : le NFP a bel et bien exposé un chiffrage de son action pour ses trois premières années de mandat, qui a de quoi faire frémir le patronat et les économistes libéraux, avec un montant des dépenses prévues atteignant 275 milliards d’euros jusqu’en 2027. Et une moins bonne nouvelle : seul des partis en lice à se risquer à un chiffrage dans un temps aussi court, le NFP a du mal à convaincre.