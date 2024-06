En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Gad a les bras chargés de sacs plastique. Le trentenaire est un peu ennuyé qu’on l’arrête dans cette rue aux abords de « la petite Jérusalem », le quartier juif de Sarcelles, dans le Val-d’Oise : il transporte des surgelés. Pressé, donc, il nous répond par mots-clés. Pour quelle liste a-t-il voté aux élections européennes ? « Zemmour. » Parce que, selon lui, le chef du parti Reconquête, dont la liste était conduite par Marion Maréchal, a « compris les problèmes des Juifs, comme l’antisémitisme », et aussi parce qu’il parle de les « protéger ». Pour qui votera-t-il aux législatives anticipées ? « Rassemblement national, articule Gad, moins convaincu mais pas effarouché. Pour les mêmes raisons. » Plus au cœur du quartier, et plus affable, Benjamin n’hésite pas une seconde quand on lui pose ces mêmes questions. Le jeune homme de 21 ans, barbe broussailleuse, kippa vissée sur la tête et tutoiement facile, travaille dans un restaurant casher. « J’ai voté Bardella aux européennes et je ferai pareil aux législatives, annonce-t-il. On en a marre de l’insécurité, de l’antisémitisme. Et tu verras, frérot, la plupart des gens que tu rencontreras ici votent pour l’extrême droite. »



Dans « la petite Jérusalem », où vivent entre 10 000 et 12 000 Français de confession juive, l’extrême droite, et plus particulièrement la liste Reconquête, a engrangé un soutien massif lors des élections européennes du 9 juin dernier. Comme