La France moche

On nous aurait dit, il y a trois semaines, qu’on se retrouverait ce dimanche 30 juin pour assister à un premier tour des législatives dont l’extrême droite pourrait sortir gagnante et s’emparer du pouvoir, on aurait ri, peut-être un peu jaune. Mais voilà : le 9 juin dernier – souvenez -vous, c’était il y a trois semaines, ressenti un siècle – , couronnant sa dérouillée aux élections européennes où la liste de sa presque majorité est arrivée troisième, bien loin derrière celle de Jordan Bardella, le président de la République a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale (lire l’épisode 23, « Au revoir, au revoir, Président »), précipitant la France et chacun d’entre nous dans un chaos qui ne s’est pas démenti depuis. On a vu : un Rassemblement national reculant sur certaines mesures mais revenant aussi à ses fondamentaux xénophobes (lire l’épisode 18, « Jordan Bardella : Pétain de programme ! ») ; une gauche réussissant l’exploit de s’unir en quatre jours sous la bannière du Nouveau Front populaire (lire l’épisode 8, « 150 mesures pour rendre le Nouveau Front populaire ») tout en se bouffant continuellement le nez ; des Républicains explosant en vol avec l’alliance de leur président Éric Ciotti avec le RN (lire l’épisode 6, « Le roman-Ciotto de la compromission d’Éric Ciotti »). Et une majorité présidentielle pas loin de retrouver l’ombre dont elle a jailli il y a sept ans avec l’élection d’Emmanuel Macron. Des QG des partis aux plateaux télé, des rues de Paris à la place de la République où doit se rassembler le Nouveau Front populaire, Les Jours partent en live pour vivre – ensemble – une soirée déjà historique.

21 h 17 Qui se retire (et ne se retire pas) à droite ? Qui retire qui et face à qui ? Saison 2 : la droite. Dans la majorité présidentielle, malgré l’appel d’Emmanuel Macron à faire, « face au Rassemblement national », un « rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour », on n’a pas compris la même chose. L’ancien Premier ministre Édouard Philippe va faire le tri entre candidats du Nouveau Front populaire afin de faire appliquer un « Ni RN, ni LFI ». Dans un communiqué, Ensemble annonce appeler ses candidats arrivés en troisième position à se retirer « au profit des candidats en mesure de battre le Rassemblement national et avec qui nous partageons l’essentiel : les valeurs de la République ». On remarquera que les trois lettres LFI ne sont pas écrites. Seule l’ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak semble claire : « À mes amis de la majorité présidentielle : le Nouveau Front populaire n’est pas que LFI et LFI n’est pas que Mélenchon. Le dépassement, c’est maintenant. » Quand aux Républicains (LR), ou ce qui en reste qui n’a pas filé ventre à terre au RN, le parti ne donne pas de consignes de vote sitôt qu’il n’est pas au second tour (en gros, partout), « laissant les Français s’exprimer en conscience ». Mais dans les mots de Geoffroy Didier sur BFMTV, ça semble assez clair : « Nous n’avons rien à voir avec La France insoumise. » Tandis que, depuis l’autre rive du Styx qu’il a gagnée au lendemain des européennes, Éric Ciotti lance un canardant appel (il n’a tué personne, rassurez-vous, il a simplement une voix de canard) à toutes les droites à se réunir face à « une extrême gauche qui veut vider les prisons », entres autres vilenies prêtées à ces bolchéviques et leur couteau entre les dents.

21 h 05 Bardella et son ennemi Mélenchon Il est venu, il a lu son discours et il est reparti sans répondre à une seule question. Alors que le Rassemblement national est sorti en tête du premier tour, Jordan Bardella a décidé d’éviter toute gaffe ou provocation ce dimanche soir. Mais cela ne l’a pas empêché d’adresser un message clair sur ce qui devrait être le thème principal de sa campagne d’entre-deux-tours. D’une part, le président du RN est le seul en capacité de prendre le pouvoir et de faire échec à Emmanuel Macron. « Les Français ont été au rendez-vous de leur responsabilité : ils ont rendu un verdict sans appel, a assuré Bardella. Le camp présidentiel n’est plus en mesure de l’emporter. » D’autre part, le NFP est stigmatisé comme étant d’« extrême gauche » et assimilé à une « alliance du pire rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon ». Elle « conduirait le pays au désordre, à l’insurrection et à la ruine de notre économie », a-t-il assuré. Et pour que le message porte bien, le député européen a répété son attaque : « Sans limites morales, injurieux à l’égard des institutions, monsieur Mélenchon et ses amis font courir à notre nation un péril existentiel. » Car ils ont, dit-il, investi « des candidats communautaristes ou fichés S » et proposent « de désarmer la police ou d’ouvrir grand les vannes de l’immigration ». Heureusement, le chaos n’arrivera pas car le RN est là et Bardella, qui se voit déjà à Matignon, s’occupera du « pouvoir d’achat » et fixera comme priorité « le rétablissement de l’ordre et la reprise en main de notre politique migratoire ». Et à ceux qui craignent une extrême droite au pouvoir, il a promis qu’il serait « le Premier ministre de tous les Français, respectueux des oppositions et soucieux de l’unité de la nation ». Enfin, Jordan Bardella a même eu un mot pour Emmanuel Macron. Sans le nommer, il assuré qu’il serait un « Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République mais intransigeant sur la politique à mettre en œuvre ». Ça promet.

Nicolas Cori Reflet de Jordan Bardella qui prononce son discours au QG du Rassemblement national à Paris, le 30 juin 2024 — Photo Yann Castanier/Focus pour Les Jours.

20 h 58 Qui se retire (et ne se retire pas) au NFP ? Qui retire qui et face à qui ? La question est plus velue qu’elle n’en a l’air, même à gauche. Côté LFI, c’est « pas une voix pour le RN » et retrait quand un candidat RN est en tête et NFP troisième. Oui mais, si le NFP est troisième et le RN deuxième ? Là, il y a du flou, exprimé par Mathilde Panot sur TF1 ou Manuel Bompard sur BFMTV : « On regardera les situations spécifiques. » Le secrétaire général du PS Olivier Faure, lui, appelle à se retirer sitôt qu’il y a risque de faire élire un député RN de plus, et ce pour éviter au parti d’extrême droite d’atteindre la majorité absolue. Sur France 2, Raphaël Glucksmann est net : « Ce n’est plus une législative, c’est un référendum : voulons-nous oui ou non que l’extrême droite conquiere la France par les urnes ? » Pour le dirigeant de Place publique qui, associé au PS, est arrivé en deuxième position aux européennes, « il n’y a pas de flou possible » : chaque candidat du NFP arrivé troisième doit « se désister immédiatement ». Lui n’aura pas de question à se poser pour le deuxième tour : le communiste Fabien Roussel est sorti dès le premier dans la 20e circonscription du Nord où il briguait un troisième mandat. Et l’extrême droite compte un député de plus, Guillaume Florquin, 31 ans.

20 h 56 Des « projections orientées » ? Au QG des Insoumis, les projections de sièges à l’issue du second tour affichées dès 20 heures par les télés ont jeté un froid. « Je ne comprends même pas comment c’est possible de savoir ce que les gens voteront au second tour avec une telle augmentation de la participation et alors que tous les bulletins ne sont même pas dépouillés, s’agace Sarah Legrain, députée sortante de la 16e circonscription de Paris. Ce sont des projections orientées qui maintiennent une pression sur les électeurs en rendant impossible l’idée que le Nouveau Front populaire puisse avoir la majorité absolue. »

Alexia Eychenne

20 h 25 Mélenchon, le respect et la consigne Jean-Luc Mélenchon a pris la parole au siège de campagne de La France insoumise. Les premiers résultats annoncés à 20 heures ont « infligé une lourde et indiscutable défaite au Président, à ses candidats et à la prétendu majorité présidentielle », a-t-il tancé, en appelant à « donner une majorité absolue au Nouveau front populaire » dans une semaine. « Il ne s’agit pas seulement de voter contre, ni seulement de vouloir faire barrage, il s’agit de voter pour un autre futur respectueux de toute personne humaine et du vivant dans son ensemble », a dit le chef des Insoumis. Dans les circonscriptions où le RN arrivera en tête d’une triangulaire où la gauche sera troisième, « nous retirerons notre candidature », a aussi fait savoir Jean-Luc Mélenchon. « En toute circonstance, notre consigne est simple, directe et claire : pas une voix, pas un siège de plus pour le RN. »

Alexia Eychenne Jean-Luc Mélenchon vient de terminer son discours au QG du Nouveau Front populaire à Paris, le 30 juin 2024 — Photo Jeanne Frank/Divergence pour Les Jours.

20 h 20 Macron souhaite un rassemblement (national ?) contre le RN C’est finalement depuis Matignon et non au siège du parti macroniste Ensemble que le Premier ministre s’exprimera ce soir. Il devra préciser ce que veut dire le président de la République, qui vient de déclarer, après l’annonce des premiers résultats, que « face au Rassemblement national, l’heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour ». La question cruciale de cette soirée sera : le Nouveau Front populaire est-il entièrement compris dans ce rassemblement ? À entendre Aurore Bergé simultanément sur BFMTV qui s’en prend à Jean-Luc Mélenchon, c’est pas sûr-sûr…

Sophian Fanen

20 h 16 Le Pen jubile Elle est la première personnalité à prendre la parole à 20 h 07 – et elle annonce sa réélection au premier tour à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, d’où elle tient son premier discours. Marine Le Pen parle d’un « résultat qui nous oblige » – référence à Emmanuel Macron lors de sa réélection en 2022, que le vote de gauche lui ayant permis de rester à l’Élysée « obligeait» ? Et elle motive ses troupes : « Il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans huit jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron », poursuit-elle. Et, bien sûr, s’en prend à la gauche « à tendance violente, antisémite et antirépublicaine ». « Houuuu », hue la salle. Et « houuuu », hurlons-nous en retour alors que nous avions prévu un super titre en cas d’un sale score du RN : « Le Pen plancher ». Il est pas prêt de servir, celui-là. Une militante au QG du Nouveau Front populaire à Paris après l’annonce des résultats du premier tour des élections législatives, le 30 juin 2024 — Photo Jeanne Frank/Divergence pour Les Jours.

20 h 04 Une vague sans faire de vagues Au Rassemblement national, tout a été fait pour ne pas faire de vagues. Jordan Bardella a convoqué les journalistes à la salle Wagram, à Paris, près de la place des Ternes, dans un quartier calme et bourgeois du VIIIe arrondissement où les manifestations sont rares. Pour plus de sécurité, une dizaine de cars de CRS se sont installés sur la place mais il n’y a pas un seul militant d’extrême droite à l’horizon, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la salle. Un seul événement est prévu : une prise de parole du président du RN vers 20 h 30, mais a priori sans répondre aux journalistes. Les 350 représentants de la presse du monde entier présents attendent donc sans avoir grand-chose à faire que de s’interviewer entre eux ou grignoter. Le buffet est garni et des serveurs se déplacent dans la salle pour offrir à manger avec insistance. De quoi pouvoir mettre en pratique son éthique journalistique : est-il autorisé par la Charte de Munich de se sustenter grâce à l’extrême droite ?

Nicolas Cori

20 h 01 Le RN loin devant Les premières estimations viennent de tomber. Pour TF1 et l’institut Ifop, le Rassemblement national arrive en tête, loin devant, avec 34,2 % des voix, suivi du Nouveau Front populaire à 29,1 % et Ensemble, l’ancienne majorité présidentielle, bien loin à 21,5 %. France 2 met également le Rassemblement national avec 34 % ; 28,1 % pour le NFP et 20,3 % pour Ensemble. Même ordre du tiercé des législatives sur BFMTV (institut Elabe) : RN à 33 %, NFP à 28,5 % et Ensemble à 22 %. Et pareil pour CNews (Opinionway) : RN à 34 %, NFP à 29 % et Ensemble à 22 %. On reste calme. Annonce des résultats à 20 heures au QG du Nouveau Front populaire à Paris pour la soirée électorale du premier tour des élections législatives, le 30 juin 2024 — Photo Jeanne Frank/Divergence pour Les Jours.

19 h 53 Le retrait et la méthode à gauche Y aura-t-il retrait des candidats du Nouveau Front populaire en cas de triangulaires avec le Rassemblement national ? Les quelques figures insoumises présentes dès 19 heures au QG de campagne du parti contournent encore la question. « Le nombre de triangulaires où l’on sera troisièmes sera bien inférieur à celui où ce seront les macronistes », veut croire Manon Aubry, députée européenne fraîchement réélue, tout en rappelant la doctrine du « pas une voix pour le RN ». Elle et ses collègues annonceront la « stratégie globale » du NFP sur la question « après 20 heures, quand on nous posera la question sur les plateaux télé ».

Alexia Eychenne

19 h 51 Pendant ce temps, au RN… Les journalistes se préparent pour la soirée électorale au QG du Rassemblement national à Paris, le 30 juin 2024 — Photo Yann Castanier/Focus pour Les Jours.

19 h 47 Au Nouveau Front populaire, séparés mais ensemble Mieux vaut être doté du don d’ubiquité pour suivre la soirée électorale sur son aile gauche. Chaque parti qui compose le Nouveau Front populaire (NFP) a son propre quartier général, mais tous se tiennent en dans un rayon d’un kilomètre. Les Insoumis ont rejoint la rue de Paradis, dans le Xe arrondissement de Paris, Les Écologistes la rue voisine des Petits-Hôtels et les socialistes le tout proche boulevard Saint-Martin. Les trois partis rejoindront ensemble la place de la République à partir de 22 heures.

Alexia Eychenne Les petits fours arrivent au QG du Nouveau Front populaire, le 30 juin 2024 — Photo Jeanne Frank/Divergence pour Les Jours.

19 h 33 Parle avec lui Indiscrétion recueillie rue du Rocher, au siège du parti présidentiel : Gabriel Attal est à l’Élysée pour échanger avec Emmanuel Macron. Ce n’est pas une grande surprise, mais au moins ils se parlent, alors que le Premier ministre avait été tenu à l’écart de la stratégie du Président le 9 juin, au soir des élections européennes.

Sophian Fanen

19 h 29 Musique d’attente… Maintenant que vous avez rongé tous vos ongles – de pied inclus – , que faire pour tuer l’attente jusqu’à 20 heures ? Cliquez donc sur le bouton « La playlist », tout en haut de cet article. Sophian Fanen a préparé le son de la soirée : Julien Clerc (et pourquoi pas ?), Orelsan, La Marseillaise de Gainsbourg, l’hymne de Rachid Taha Douce France, Rocé, NTM… Aux Jours, sachez qu’un ravitaillement est en attente, qu’on a déjà commencé à taper dans les bonbecs et qu’Isabelle Roberts affiche son badge « Fuck » – valable quels que soient les résultats.

19 h 24 Avec des pincettes (coupantes) À 20 heures, des chiffres vont être livrés par les différents instituts de sondage. Mais il va falloir se munir de pincettes. D’abord parce que ces chiffres reposent sur des échantillons de bureaux de vote dont l’immense majorité ferme à 18 heures auxquels les instituts appliquent un modèle statistique pour le pondérer. Or, dans les grandes métropoles, les bureaux de vote ferment à 20 heures, et si leur résultat est très différent des bureaux qui ferment à 18 ou 19 heures, ça peut changer les estimations données à 20 heures. Ainsi, pour la présidentielle de 2022, les premières estimations donnaient Jean-Luc Mélenchon à 18 %, alors qu’il a fini à 21,95 % grâce à des scores beaucoup plus élevés dans les grandes villes. Et justement, les européennes ont montré d’énormes disparités sur le vote Rassemblement national (RN) entre les zones rurales dont les bureaux de vote ferment à 18 heures et les métropoles où ils ferment à 20 heures. Ensuite, les pourcentages donnés à 20 heures sont très compliqués à traduire en projections de sièges dans la future Assemblée nationale, et ce d’autant plus que la participation est très élevée. En effet, ça risque d’augmenter les triangulaires, voire les quadrangulaires, puisque figurent au second tour les deux premiers candidats ainsi que ceux qui ont obtenu 12,5 % des inscrits. Bref, gaffe.

19 h 12 Du gratin devant Ensemble « Un spectacle rare. » « Formidable d’intelligence ! » « Scotché ! Mise en scène renversante. » « Interprétation virtuose. » Non, il ne s’agit pas des commentaires des membres du parti d’Emmanuel Macron sur sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale, ni sur les trois semaines de campagne bordélique qui s’achèvent. Ce sont les bonnes phrases de la presse concernant Courgette, un spectacle pour enfants qui se joue au théâtre Tristan-Bernard à côté… Car il n’y a personne au siège d’Ensemble, à part des journalistes et des policiers. On attend le Premier ministre Gabriel Attal qui doit prendre la parole on ne sait quand, alors que le parti présidentiel pourrait se retrouver écrasé entre les deux blocs de la gauche et de l’extrême droite et devoir prendre une décision cruciale : se retirer ou pas lors des triangulaires.

Sophian Fanen