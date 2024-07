Législatives : désiste, prouve que tu existes !

«On ne méritait pas ça ! » Derrière ces mots lancés par l’historien Patrick Boucheron à trois jours du premier tour des législatives dans C ce soir sur France 5, il mettait le Covid, il mettait les attentats et bien sûr la dissolution et le gouffre au bord duquel Emmanuel Macron a entraîné le pays. Difficile de se sortir ces mots de la tête en ce lundi. Ce n’était pas une plainte, c’était un cri du cœur, merde, putain, ça suffit maintenant. Le Rassemblement national (RN) à 33 %, on ne pas méritait pas ça. Les tergiversations morbides de l’ex-minorité présidentielle, on ne méritait pas ça. Les sorties en ordre dispersé des ministres tel Bruno Le Maire, accroché à son ni-ni, on ne méritait pas ça. CNews affichant sur son site une « nuit de violences après le premier tour » qui n’a jamais existé, on ne méritait pas ça. Jean-Marc Morandini, sur la même chaîne pue-du-bec, exhibant des bandeaux mensongers (« Violences lors de manifs anti-RN : ils refusent la démocratie » ou « La haine anti-RN ») et se gobergeant d’un débat proposé par Jordan Bardella à Jean-Luc Mélenchon, on ne méritait pas ça. Mais un live des Jours en ce jour d’après, oui, on le mérite, pour ne rien rater de tout ce qui peut foirer.

17 h 00 Richard Ramos, le Modem bien connecté Dans la sixième circonscription du Loiret, trois candidats se sont qualifiés dans un mouchoir de poche d’environ 1 000 voix. Le député sortant Richard Ramos est arrivé deuxième, avec 30,60 % des suffrages, talonnant le candidat RN Anthony Zeller (31,81 %). Le socialiste Christophe Lavialle, en troisième position avec 29,70 %, s’est désisté. Auprès des Jours, Richard Ramos, celui que François Ruffin appelle « mon ami du Modem », salue cette décision et tance les prises de positions qui renvoient LFI et le RN dos à dos :

« Il faut faire au maximum barrage au Rassemblement national. Qu’il y ait un ou deux dingos chez LFI, d’accord, mais c’est à la marge. Là, on a cinq jours pour que le RN n’arrive pas au pouvoir. La seule question est celle-là. Le reste, c’est de la littérature. Tous ceux qui disent “ni RN ni LFI”, comme Bruno Le Maire par exemple, sont déjà dans un calcul de 2027. La maison brûle et on regarde en 2027 : c’est plus qu’une erreur, c’est amoral. C’est toute la politique à l’ancienne dont les gens ne veulent plus. Christophe Lavialle s’est désisté, c’est l’arc républicain. Monsieur Lavialle est quelqu’un qui réfléchit, il a toujours été clair et a tenu ses engagements. Pour ma part, je n’ai qu’une petite fierté : le RN fait 39 % aux européennes dans ma circonscription et nous l’avons ramené à 31 % dimanche soir. Quant au second tour, je pense qu’il n’y aura pas de majorité absolue à l’Assemblée nationale. Que Jordan Bardella n’emmène pas ses cartons à Matignon, ça ne sert à rien, il n’y restera pas. Au premier texte, il subira une motion de censure. Puis, cela risque d’être compliqué pendant douze à dix-huit mois. Et nous y retournerons dans dix-huit mois. »

16 h 55 Pendant ce temps à l’Assemblée… Fraîchement élu·e·s dès le premier tour des législatives, les député·e·s du Nouveau Front populaire Sandrine Rousseau, Marie-Charlotte Garin, Elsa Faucillon, Sophie Taillé-Polian et Pouria Amirshahi se préparent à rejoindre l’Assemblée Nationale, à Paris, le 1er juillet 2024 — Photo Bruno Levy/Divergence.

16 h 50 Bruno Clavet, le néodéputé RN qui passe à table avec Jean-Marie Alexia Eychenne avait croisé Bruno Clavet en campagne à Avion, près de Lens, dans le Pas-de-Calais (lire l’épisode 17, « Dans la “swing circo” du Pas-de-Calais, la gauche prête à se bagarrer »). Verdict ? Le conseiller régional Rassemblement national de 35 ans a été élu dès le premier tour avec 52,40 % des voix. Direction l’Assemblée nationale pour cet ancien candidat du télécrochet X Factor et ex-mannequin pour une marque de slips, lequel n’aime pas trop qu’on lui parle de ce passé. Pas sûr que le nouveau député aime beaucoup plus les tweets qu’ont retrouvés Les Jours, supprimés aujourd’hui. L’un remonte au 1er mai 2015, date du traditionnel rassemblement du RN, qui s’appelait alors encore le Front national. Son ancien vice-président, Bruno Gollnisch, et des militants d’extrême droite avaient agressé des journalistes du Petit Journal (l’ancêtre de Quotidien, tué depuis par Vincent Bolloré). Bruno Clavet tweete dans la foulée : « Je suis déçu de la réaction des militants FN face aux journalistes du @LPJofficiel [Le Petit Journal, ndlr]… Ils auraient dû frapper plus fort ! #journalope #collabo. » Épinglé par la presse pour cet appel à la violence, il répond : « Je vois que les "babtous" bien-pensants fragiles s’indignent de mon cynisme… Tant mieux si cela les empêche de dormir. » À l’époque, Bruno Clavet est surtout connu pour ses photos tout enslipé et pour avoir été candidat aux municipales à Paris l’année précédente. Cet ancien de l’UMP clamait avoir rejoint le parti d’extrême droite en raison de « la personnalité de Marine Le Pen [qui] a fait la différence face à celle trop sulfureuse de son père ». Pourtant, peu après sa claque dans la capitale, Bruno Clavet déjeune le 7 septembre 2014 avec Jean-Marie Le Pen et poste une photo accompagnée de ce texte, dans un tweet déterré par Les Jours : « Déjeuner avec @lepenjm [Jean Marie Le Pen, ndlr]. Une personnalité & des idées qui transcendent les générations. #FN #respect » Trois mois plus tôt, « le Vieux » avait lancé à propos d’artistes engagés contre le FN, dont Patrick Bruel, de confession juive : « La prochaine fois, on en fera une fournée ! » Sûr que ça transcende ! Marine Le Pen, elle, n’avait pas du tout apprécié l’énième saillie antisémite de son paternel et l’excluait du parti l’année suivante, poursuivant là sa tentative de dédiabolisation. Visiblement avec un succès mitigé. #Héritage #JeanMarieDéputé Tweet archivé de Bruno Clavet, montrant une photo où il déjeune avec Jean-Marie Le Pen, le 7 septembre 2014 — Capture d’écran Les Jours.

16 h 25 Des triangulaires pas carrées Les 306 triangulaires commencent à fondre au fil des désistements. Rappelons la règle du Nouveau Front populaire : on se désiste quand on est troisième (version PS et Les Écologistes) ou on se désiste quand on est troisième et que le RN est premier (version LFI) – il y a une nuance. Exemple, dans la première circonscription de l’Ain : le socialiste Sébastien Guéraud se désiste, lui qui est arrivé à 307 voix du deuxième, le LR Xavier Breton, et loin derrière le RN Christophe Maître. On compte à l’heure actuelle 170 désistements sur les 306 triangulaires issues des urnes, dont plus de 120 sont l’œuvre du Nouveau Front populaire.

16 h 20 Bataillon en ordre contre le RN On l’avait laissé, particulièrement piteux, venu dégommer la commission sur l’attribution des fréquences TNT qu’il présidait sur le plateau de Cyril Hanouna. Le député macroniste Quentin Bataillon s’était alors montré plus que complaisant avec les médias Bolloré et très coulant avec le RN, tout en dégommant le rapporteur LFI, Aurélien Saintoul. Bonne nouvelle : Quentin Bataillon ne sera plus député de la première circonscription de la Loire. Deuxième bonne nouvelle, il s’est désisté au profit du candidat Nouveau Front populaire, Pierrick Courbon, arrivé en tête avec 40,34 % des suffrages. Bataillon était arrivé troisième avec 23,72 %, derrière le RN à 31,97 %. Comme quoi, il ne faut pas – totalement – désespérer du macronisme. Aurélien Saintoul a pour sa part été élu au premier tour dans les Hauts-de-Seine.

16 h 15 À Nanterre, chez Nahel M. La semaine passée, un an après la mort de Nahel M., tué par un policier, les habitants de son quartier de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, se sentaient au mieux délaissés, au pire méprisés. C’est ce qu’ils racontaient à notre journaliste Pierre Bafoil (lire l’épisode 22, « “Pour les personnes comme moi issues de l’immigration, c’est la merde” »). L’abstention semblait promise à des scores impressionnants dans la cité Pablo-Picasso. Si les résultats de chaque bureau de vote ne sont pas encore disponibles sur data.gouv.fr , à l’échelle de la circonscription, la participation s’est élevée à 67,69 %, un taux légèrement supérieur à celui de la France entière : 66,71 %. La députée sortante Les Écologistes Sabrina Sebaihi a frôlé la victoire dès ce dimanche avec 49,13 % des voix. Elle affrontera au second tour Isabelle de Crécy (Ensemble, 29,62 %). La candidate RN Mélina Bravo est, elle, éliminée. Justice pour Nahel.

16 h 05 Bardella-Mélenchon-Bardella… Entre Bardella et Mélenchon, ce n’est pas de l’amour, certes, mais ce n’est pas non plus l’indifférence. Depuis ce lundi matin, les deux hommes s’asticotent. Vont-ils s’entendre d’ici à ce soir et conclure une date de débat ? Le premier a appelé le second à venir échanger sur leurs projets. « Après ce premier tour, deux choix s’offrent aux Français, a écrit Bardella sur X. Soit l’alliance du pire et l’extrême gauche au pouvoir. Soit l’union nationale, la République et ses valeurs. Je suis donc prêt à débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Les Français veulent de la clarté. » Réponse quelques minutes plus tard du fondateur de La France insoumise : « Monsieur Bardella a raison, il y a besoin d’un débat entre les deux projets pour les Français. » Sauf que ce sera sans lui. « Le candidat du Nouveau Front populaire pour la primature n’a pas été désigné, poursuit Mélenchon. Il doit donc s’adresser aux Insoumis, premier mouvement en nombre d’élus au premier tour du Nouveau Front populaire. Pour cela, il doit solliciter Manuel Bompard, son coordinateur, Mathilde Panot, présidente du groupe, ou Clémence Guetté, coordinatrice du programme. » Déçu, Bardella joue maintenant à « t’es pas cap », comme dans une cour d’école. « Dois-je comprendre que vous fuyez le débat ?, a écrit en début d’après-midi le président du RN. Sortons de l’ambiguïté : vous avez rassemblé 22 % des Français sur votre nom à l’élection présidentielle, vous dites explicitement vouloir gouverner la France. C’est vous qui devez venir débattre. » Mélenchon va-t-il réagir à la provocation et accepter le défi ? Nouveau suspense.

15 h 25 Qui es-tu, méchant ? Les mensurations du RN explosent de tous les côtés : c’est le résultat d’une étude Ipsos sur la sociologie des électorats du premier tour des législatives. Le parti d’extrême droite, qui voit son score des législatives de 2022 presque doubler, fait beaucoup mieux chez son électorat traditionnel, à savoir les ouvriers (57 %, +12 points), les employés (44 %, +19 points) et les non-bacheliers (49 %, +21 points). Mais le RN gagne aussi du terrain chez les retraités (+19 points), les femmes (+15 points), les moins de 35 ans (+14 points), et aussi dans les grandes villes (+15 points), même s’il fait le plus gros de son score (40 %) dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants. En miroir, le Nouveau Front populaire devance le RN chez les 18-24 ans (+15 points), les cadres (+13 points), les diplômés à bac +3 et plus (+15 points) et dans les grandes villes (+5 points).

15 h 20 Ensemble en ordre dispersé On l’écrivait ce dimanche, Emmanuel Macron puis Gabriel Attal ont manqué de clarté autant que de fermeté dans leurs consignes aux candidat·e·s du parti présidentiel arrivé·e·s troisièmes dans une triangulaire où le Rassemblement national pourrait l’emporter. C’est donc la foire à chacun sa gueule en ce lundi, avec des candidat·e·s Ensemble qui sont de loin les plus nombreux et nombreuses à se maintenir aux dépens du Nouveau Front populaire. Une géographe a fait le compte en début d’après-midi : 48 macronistes se maintiennent, dont « 25 sont face à des candidat·e·s LFI, 16 face à des candidat·e·s PS, et 7 face à des candidat·e·s EELV ». Et si vous voulez des noms, il y a un hashtag pour cela sur Twitter, #affichonsles.

14 h 50 Les médias contre l’extrême droite (tout contre) Comment ça va chez les copains des médias en ce lundi ? Pas terrible à 20 Minutes où, en blanc solennel sur fond noir de circonstance, 64 journalistes de la rédaction demandent à leur direction « un engagement clair de notre média contre l’extrême droite ». « Si notre charte nous enjoint bien à “l’indépendance et à la neutralité politique et religieuse”, rappelle l’équipe, elle précise toutefois que “20 Minutes ne doit pas faciliter l’expression des convictions extrêmes et destructrices de la société”. » Selon le communiqué de la rédaction, « la direction s’entête à réclamer une ligne qu’elle estime “neutre” ». Pour l’instant, c’est en coulisses que ça enrage au Figaro : la une de ce lundi met en scène, calquant la stratégie du RN, un duel entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon et l’édito du directeur des rédactions Alexis Brézet choisit son camp (camarade, si l’on ose) : « Le Nouveau Front populaire est, de fait, le vecteur d’une idéologie qui consommerait le déshonneur et la ruine du pays. » Un précédent édito du même Brézet qui, sur Europe 1, en appelait à l’union de la droite avec l’extrême droite, avait déclenché une sérieuse alarme au sein de la rédaction du Figaro. Chez Europe 1, justement, rassurez-vous : tout va bien. Vendredi dernier, l’influenceuse d’extrême droite Thaïs d’Escufon annonçait enregistrer « un podcast pour la chaîne d’Europe 1 sur le sexisme au travail, en qualité de débatteuse ». Face à elle, précisait l’idole des mascus, une féministe ainsi qu’« une dite victime de harcèlement sexuel ». Extrait de la lettre ouverte des journalistes de « 20 Minutes » — Capture d’écran Les Jours.

14 h 45 Macron, « suicidaire et dangereux » Dans la 5e circonscription du Morbihan, le candidat Les Écologistes du Nouveau Front populaire, Damien Girard, est arrivé en tête avec 35,56 % des voix. Il devance la candidate Ensemble, Lysiane Métayer, de 531 voix. Le RN, avec Aurélie Le Goff, est troisième, à 27,90 %. Une inévitable triangulaire se profile. Réaction pour Les Jours d’Antoine Laurent, le directeur de campagne de Damien Girard :

« La mobilisation électorale, assez forte, a été répartie de manière équitable entre les différents candidats. Il y a eu une forte mobilisation de l’électorat macroniste : la rhétorique anti-extrêmes, au pluriel, d’Emmanuel Macron a marché, notamment auprès des personnes âgées. C’est suicidaire et dangereux, mais cela a fonctionné. Dans notre configuration locale, la bascule de voix va être minime. Même si nous sommes très légèrement en tête face à la candidate macroniste, nous constatons un reflux par rapport aux élections européennes : nous n’avons pas réussi à récupérer 100 % de l’électorat de Raphaël Glucksmann. L’enjeu du second tour sera d’aller chercher ces électeurs ainsi que ceux que François Ruffin appelle les “fâchés pas fachos”, anti-Macron, et qui pourraient voir dans le Nouveau Front populaire une autre forme d’alternance. On a quelques microproches à aller chercher à gauche et à droite. Il faut donc déployer nos forces militantes. Il y a un vrai enjeu à convaincre, à prendre quelques minutes pour parler, à bien cibler les quartiers. Depuis ce matin, beaucoup de gens rejoignent nos boucles WhatsApp. Il y a eu un électrochoc hier : les projections de l’Assemblée nationale avec la probabilité que l’extrême droite ait la majorité absolue font vraiment peur. Les gens commencent à comprendre que le RN ne va pas juste prendre beaucoup de place, mais bien qu’il risque d’avoir les clés du pays. Il y a un sentiment de panique qui va mobiliser nos troupes. Cela risque de ne pas être simple vu l’ambiance, mais il faudra transformer cela en espoir. »

14 h 25 Éric Ciotti trouve un allié chez Horizons « Je suis le plus à même de rassembler, [… ] battre Éric Ciotti et le RN est à portée de main », a écrit ce lundi matin sur X le candidat Horizons Graig Monetti. C’est vrai qu’il ne lui manque que 27 % des voix… Le macroniste est arrivé troisième dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes (22,79 % des suffrages), derrière l’allié-du-RN-toujours-président-des-Républicains (41,04 %) et l’Insoumis du NFP Oliver Salerno (26,62 %), mais balek, il se maintient au second tour – c’est la consigne du boss d’Horizons Édouard Philippe. Autant dire que le traître en chef de la droite, le forcené de la place du Palais-Bourbon, le nominé aux Golden Globes dont Les Jours vous ont narré le roman-Ciotto (lire l’épisode 6, « Le roman-Ciotto de la compromission d’Éric Ciotti ») est quasi assuré de l’emporter. Bien ouej, Graig. Éric Ciotti répond aux journalistes après l’annonce des résultats du premier tour des élections législatives, à Nice, le 30 juin 2024 — Photo Shutterstock/Sipa.

14 h 20 Le rap emmerde le Rassemblement national Il a fallu trois longues semaines aux artistes du rap pour prendre la parole ensemble, mais voilà qui est fait sous la forme d’un morceau-fleuve et collectif qui paraîtra ce lundi à 23 h 45, intitulé No Pasarán. Jusqu’ici, seuls quelques rappeurs avaient pris position contre l’arrivée du RN au pouvoir (Médine, La Fouine, Oli, Soprano, Prince Waly notamment), mais beaucoup étaient restés silencieux, faisant naître les critiques des fans comme du secteur sur cette indifférence. No Pasarán est une première réponse, qui reprend l’idée de 11’30 contre les lois racistes, un titre de 1997 contre un projet de loi visant à durcir les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Le Marseillais Akhenaton était déjà de ce titre-là, il emmène aujourd’hui quelques anciens (Pit Baccardi, Seth Gueko, Kore à la production) et une partie de la nouvelle génération : Zola, Fianso, Soso Maness, Alkpote, Kerchak ou Mac Tyer. « Lorsque le peuple comprendra que le problème n’est pas le voisin mais le système et ceux qui en profitent, alors tout changera », écrivait ce dimanche Akhenaton sur Instagram.

14 h 10 L’avis de la Bourse La Bourse de Paris qui a ouvert en hausse de 2,6 % ce lundi matin, ce n’était pas pour fêter la première place du RN. Simplement, comme disent les investisseurs, une victoire de l’extrême droite était « pricée » et les opérateurs ajustent simplement leur position. Autrement dit, l’anticipation générale sur les marchés était que Jordan Bardella allait prendre le pouvoir, mais un tel scénario semble moins probable au vu des projections des instituts de sondage. On peut cependant parier que la Bourse va faire du yo-yo dans les prochains jours en fonction des enquêtes d’opinion ou, en langage boursier, que la volatilité va augmenter. Depuis, la hausse s’est calmée : le CAC 40 ne progressait plus que de 1,4 % à 12 h 30.

14 h 05 Une ministre se maintient face au PS Déjà peu franche ce dimanche soir, la ligne du parti présidentiel est encore moins claire ce lundi dans les circonscriptions où se joueront au second tour une triangulaire à l’issue de laquelle le Rassemblement national pourrait l’emporter. Ainsi, la candidate Ensemble et ministre déléguée chargée des Collectivités et de la Ruralité, Dominique Faure, a décidé de se maintenir en Haute-Garonne face à un candidat du Parti socialiste/Nouveau front populaire, Jacques Oberti (36,24 %, en tête) et une candidate RN, Caroline Falgas-Colomina (30,37 %). Pour la ministre, le candidat de gauche est « lié par une alliance avec La France insoumise (LFI) ». « J’ai 22 800 électeurs qui ont voté pour et je vois mal comment je leur donnerais comme seul choix de voter RN ou LFI », a-t-elle aussi argumenté.