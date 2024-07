Le Nouveau Front très populaire, Le Pen plancher

On s’en souviendra de ce 7 juillet 2024. Dans un lointain futur, sans doute se le remémorera-t-on comme on se rappelle ce qu’on faisait le 11 Septembre, le 13 Novembre, ou, plus joyeux, un soir de victoire de Coupe du monde : t’étais avec qui ? Qu’est-ce tu as fait ? Tu te souviens de ce que tu as dit ? Peut-être – on l’espère – qu’on en sourira. Parce que pour l’heure, on ne sourit pas, mais alors pas du tout. C’est un pays retourné, stressé, tourneboulé, perclu de nuits sans sommeil et déchiré qui se rend aux urnes en masse avec une participation de 59,7 % à 17 heures, un chouille mieux encore que celle du premier tour (59,39 %), avec un chiffre final évalué par les différents instituts de sondage autour de 67 % (contre 66,71 % dimanche dernier). Retourné par la funeste décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale au soir de la rouste monumentale de son parti aux européennes, un Emmanuel Macron en voie se dissoudre lui-même dans l’opération. Tourneboulé de voir, à l’issue du premier tour, le Rassemblement national en tête et à l’orée du pouvoir. Déchiré entre deux France, celle de la ruralité et des petites villes, pro-RN, et celle des grandes métropoles, à gauche. Au premier tour, 33 % des Français – du moins ceux qui sont allés voter – ont choisi le Rassemblement national et ses affidés. 28 % le Nouveau Front populaire et 21 % seulement l’alliance du président de la République. Mais une deuxième élection a démarré dimanche dernier à 20 heures avec 224 désistements opérés dans des triangulaires afin de faire barrage à l’élection de députés d’extrême droite. Une semaine également marquée par la rediabolisation des candidats RN, et la brutale propagande d’extrême droite des médias Bolloré prêts à tout pour influencer le résultat des urnes. L’enjeu est là, ce soir : le Rassemblement national aura-t-il une majorité absolue ? Relative ? Le jeu des désistements aura-t-il réussi à contenir l’extrême droite ? Et, dans ce cas, quel gouvernement d’union pourrait se dessiner ? Une chose est sûre et restera : la puissance, historique, de l’extrême droite en France. Dans les QG des partis, sur les plateaux des télés, dans les rues, Les Jours partent en live. Dans un bureau de vote à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, le 7 juillet 2024 — Photo Victorine Alisse/Hors Format pour Les Jours.

21 h 31 OSS 117 en Amérique Pendant ce temps, OSS 117 se casse à Washington. L’Élysée annonce qu’Emmanuel Macron ne va pas nommer un nouveau Premier ministre tout de suite, et ce alors que Gabriel Attal vient d’annoncer qu’il présenterait sa démission ce lundi matin. Le retour du maître des horloges, il nous avait manqué. Le Président appelle à la « prudence » face à des résultats qui peuvent évoluer dans la soirée et souhaite attendre que l’Assemblée nationale « se structure » avant de prendre une décision. C’est le 18 juillet que la 17e législature va s’ouvrir à l’Assemblée et son président ou sa présidente sera élu. En attendant, Macron, tranquillou, zou, direction Washington pour le sommet de l’Otan à partir de mercredi.

21 h 24 Bardella et « l’alliance du déshonneur » C’est un Jordan Bardella très déçu qui est apparu ce soir alors que les projections ne donnent « que » 150 sièges maximum au Rassemblement national, contre plus de 200 attendus lors des derniers sondages cette semaine. Comme lors du premier tour, le président du RN est arrivé au pavillon du Chesnay du Roi entouré par des gardes du corps et est reparti tout aussi vite après son discours, sans répondre à aucune question. Le chef de la campagne du RN a salué le « sursaut patriote » des Français, « leur mobilisation, leur constance, leur sérénité face aux caricatures et aux campagnes de désinformation, et souvent au mépris de leurs adversaires ». Il s’est félicité qu’« en dépit d’une campagne de second tour marquée par des alliances contre-nature destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir une politique différente, le RN réalise la percée la plus importante de toute son histoire ». Mais, « malheureusement » pour lui, il ne sera pas Premier ministre. « L’alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal privent ce soir les Français d’une politique de redressement qu’ils ont pourtant plébiscitée lors des élections européennes et au premier tour. Ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l’extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. » Et Bardella d’ironiser sur le « nouveau parti unique » qui va diriger le pays, une coalition qui « s’étend de Philippe Poutou à Édouard Philippe ». Pour le leader du RN, il n’y a donc qu’une seule chose à faire : attendre les prochaines échéances électorales. « Ce soir tout commence, un vieux monde est tombé, a-t-il terminé. Et rien ne peut arrêter un peuple qui s’est remis à espérer. » Dans son entourage, on a l’air de penser qu’il n’y aura peut-être pas besoin d’attendre jusqu’en 2027, date prévue de l’élection présidentielle. Après le discours de Bardella, Philippe Olivier, conseiller politique et beau-père du député européen, s’est attardé quelques minutes pour analyser la situation. « Je ne suis pas prophète, mais les prochaines élections pourraient avoir lieu dès 2025 », a-t-il expliqué avant de lâcher : « Tout n’est pas fini. L’avenir nous appartient. » Nicolas Cori

Jordan Bardella va prendre la parole après l'annonces des résultats, Au QG du Rassemblement national, au pavillon Chesnaie du Roy à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Victorine Alisse/Hors Format pour Les Jours.

21 h 22 Les macronistes prêts à discuter, mais pas avec LFI « Je suis prêt à travailler avec l’ensemble des partis républicains dans l’intérêt des Français, […] il est donc évident […] que Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses alliés ne peuvent pas gouverner la France. » Stéphane Séjourné, le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, a fait court et net : les macronistes, arrivés à la deuxième place de ces législatives à l’issue d’un scrutin où le report des voix contre l’extrême droite a joué à plein, se dit ouvert à une « discussion en vue de former une majorité » avec le Nouveau Front populaire arrivé en tête… mais sans La France insoumise. « Nous serons intransigeants sur la défense des principes républicains, la laïcité, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, la construction européenne et le maintien du soutien à l’Ukraine », a prévenu Stéphane Séjourné ce soir, en listant les conditions de son parti pour les jours à venir. À l’issue de ce second tour surprise, la stratégie visée par Emmanuel Macron depuis 2017 – profiter du front républicain contre l’extrême droite pour engranger des voix – a donc fonctionné une fois de plus et sauvé son parti d’une disparition annoncée. Cette fois en plaçant les macronistes à la remorque du NFP pour former un gouvernement, mais sans l’aile gauche de cette gauche unie. Sophian Fanen Stéphane Séjourné vient de prononcer son discours devant le siège d’Ensemble à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Hugo Aymar pour Les Jours.

21 h 10 C’est qui qui est élu ? François Ruffin, Olivier Faure, Boris Vallaud, François Hollande, Dominique Voynet côté Nouveau Front populaire mais aussi, côté Ensemble, Élisabeth Borne, Gérald Darmanin, et du côté des LR Laurent Wauquier, Olivier Marleix ou Aurélien Pradier, toutes et tous sont élus. Ce qui nous vaut cette sortie du Droopy des LR, Jean-François Copé, sur le plateau de France 2 : « C’est presque une performance vu l’état de notre parti. » François Bayrou, sur le même plateau, est définitif : « Personne n’a gagné. » Enfin, surtout toi, Papa. Raphaël Glucksmann sur France 2 itou prévient : « Il va falloir se comporter en adultes », décrit « un Parlement ni Robespierre, ni Jupiter ». « La France va devoir apprendre ce qu’est une démocratie parlementaire », conclut-il. Pas le même discours donc que Jean-Luc Mélenchon, ni qu’Olivier Faure qui, de son côté, l’affirme : « Nous ne nous prêterons à aucune coalition des contraires. » Du côté du Havre nous arrive le vent d’Édouard Philippe, appelant à un mystérieux accord sans le RN, of course, mais ni LFI. Sinon, il le dit, et le redit : « Je suis prêt. » À quoi, on n’a pas compris. Pour se faire plaisir, on peut aller faire un tour du côté de CNews où, hormis, la caméléonne Laurence Ferrari, qui garde un sourire de chat du Cheshire, tous ont l’air d’avoir mangé un truc pas frais. Au QG du RN, le très zélé journaliste Yoann Usaï a l’air d’avoir vu un spectre, tandis qu’en plateau la journaliste du Figaro Eugénie Bastié fulmine : « Les Français n’ont pas choisi la gauche, ils ont rejeté le RN. » Mange ton seum, Eugénie. Illustration Loïc Sécheresse pour Les Jours.

21 h 02 Chez Les Écologistes, « c’est ça, la France » Devant le siège des écolos, on croirait un soir de victoire de l’équipe de France. Les voitures et les camions poubelles passent en klaxonnant au milieu de la foule en liesse qui trinque. Quelques personnes pleurent, beaucoup s’enlacent. « On voit que la mobilisation des Français est toujours au rendez-vous quand le RN est aux portes du pouvoir », se réjouit Ratiba, 54 ans. Ça me rend fière. » « C’est ça, la France. C’est ce que doit être la France. Maintenant, nos gouvernants doivent rendre à la politique des lettres de noblesse », abonde Évelyne, 56 ans.

Plus loin, Marie Toussaint, députée européenne écologiste, semble reprendre ses esprits. « Ce soir, on a eu un vrai sursaut républicain, souffle-t-elle auprès des Jours . Maintenant, on a une vraie responsabilité parce qu’il y a une colère. Il faut l’entendre. Nous avons ce bel espoir, il faut former un gouvernement du Nouveau Front populaire et déposer un agenda. » Alors qu’elle s’éloigne, l’ex-tête de liste écolo aux européennes revient souligner un point : « Et j’aimerais beaucoup que la Première ministre soit une femme. » Elle n’a pas précisé qui. Pierre Bafoil Ratiba et Evelyne ; Marine Tondelier qui s’apprête à quitter le QG des Écologistes à Paris, le 7 juillet 2024 — Photos Marie Magnin/Divergence pour Les Jours.

20 h 40 Marine Tondelier : « Nous allons reconstruire cette France » « Marine ! Marine ! Marine ! », scandent les militants réunis. Ne vous y trompez pas, nous sommes bien au QG des Écologistes, et c’est Marine Tondelier qui est acclamée. « Elle, c’est la bonne », se marre un trentenaire. Quelques instants avant la prise de parole de la patronne des Écologistes, les militants ont explosé de joie en découvrant les projections, très favorables au NFP. « La justice sociale a gagné, la justice environnementale a gagné, et ce soir, le peuple a gagné », débute Marine Tondelier. En arrière-fond, la voix rocailleuse de Jean-Luc Mélenchon sort d’un écran mal éteint. Lui aussi a décidé de parler le premier, alors Marine Tondelier hausse la voix : « C’est l’espoir immense créé par le Nouveau Front populaire, cette union de la gauche et des écologistes, dit-elle. Nous avons gagné et maintenant, nous allons gouverner. »

Plus tôt dans l’après-midi, elle a rencontré Olivier Faure (PS), Manuel Bompard (LFI) et Fabien Roussel (PCF), annonce-t-elle, et la cheffe de file des écolos doit les voir à nouveau ce soir. Elle prévient : « Cela prend du temps. » Avant de conclure : « Que cela plaise à l’extrême droite ou non, nous allons reconstruire cette France. » À la sortie, une dame, les yeux embués, envoie plusieurs messages vocaux. Ce sont tous les mêmes : « Les fachos ont perdu. » Pierre Bafoil Marine Tondelier après sa prise de parole ; ferveur des militants Les Écologistes après l’annonce des résultats au QG du parti à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Marie Magnin/Divergence pour Les Jours.

20 h 36 Mélenchon : « La gauche a sauvé la République » Jean-Luc Mélenchon a pris la parole peu après 20 heures sous la Rotonde de Stalingrad. Saluant un « résultat que l’on disait impossible », le leader des Insoumis s’est d’abord adressé aux « personnes qui se sont senties menacées terriblement » ces dernières semaines par l’hypothèse d’une victoire du Rassemblement national. « Désormais, qu’elles se rassurent, elles ont gagné », a-t-il lancé, car « une majorité a fait un autre choix pour le pays ». C’est ensuite Emmanuel Macron qu’il a sommé de respecter « la volonté du peuple » : « Le Président doit s’incliner et admettre la défaite sans tenter de la contourner de quelque manière que ce soit », en appelant le Nouveau Front populaire à gouverner pour appliquer son programme. Jean-Luc Mélenchon, décrit au cours de la campagne comme une figure repoussoir par une partie de l’électorat, a enfin salué une « gauche unie à la hauteur des circonstances historiques » : « À sa manière, une fois de plus, elle a sauvé la République. » Alexia Eychenne Jean-Luc Mélenchon s’exprime après l’annonce des résultats, au QG de La France insoumise place de la Rotonde dans le XIXe arrondissement de Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Jeanne Frank/Divergence pour Les Jours.

20 h 28 Mines défaites au RN Contrairement au premier tour, où le Rassemblement national avait choisi de zapper la soirée électorale, se contentant d’une seule prise de parole de Jordan Bardella, le parti d’extrême droite était prêt à fêter sa victoire annoncée ce dimanche soir. Les militants et sympathisants ont été invités au pavillon du Chesnay du Roi, dans le parc de Vincennes, comme lors de l’élection présidentielle, en 2022. On s’est fait beau pour l’occasion, robe de soirée pour les femmes, costard pour les hommes. Mais dès que les premières estimations commencent à tomber, vers 19 h 30, les mines commencent à se défaire. La victoire absolue prévue après le premier tour n’est pas là, pas plus que la victoire tout court. Personne n’y comprend grand-chose. « C’est la diabolisation, lance fataliste, Étienne, un jeune militant, un verre de champagne à la main. Le Front républicain a marché, mais c’est bête car cela laisse entendre qu’on n’est pas républicains ou que le RN n’est pas démocratique. C’est ridicule. » Dans la salle, les organisateurs distribuent des drapeaux français pour les agiter lors de l’annonce des résultats et faire des belles images pour les télés. Mais à 20 heures, devant un écran géant diffusant TF1, seuls quelques applaudissements retentissent et tout le monde garde son drapeau rangé. « C’est horrible, lâche un homme âgé. J’ai quarante ans d’Afrique, les Français ne comprennent pas ce qui se passe. » Le silence s’installe, interrompu seulement par des sifflets à l’annonce de la victoire de François Hollande en Corrèze. Nicolas Cori Au QG du Rassemblement national, au pavillon Chesnaie du Roy à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Victorine Alisse/Hors Format pour Les Jours.

20 h 22 Cris, baisers et hugs chez les Insoumis Des cris et des baisers, des hugs virils et des yeux mouillés, des « oh putain », des « c’est bon !!! », des « on l’a fait ! » et des « ohlalalalala j’arrive pas à y croire » : foule en liesse au quartier général de LFI et sur la place à ses pieds, à l’annonce des projections plaçant le Nouveau Front populaire en tête. Ce résultat, beaucoup de militants ne s’autorisaient pas à y croire jusqu’aux toutes dernières minutes. « C’était difficile de s’y attendre tant la campagne a été menée contre nous », dit Tom, un militant insoumis de 26 ans. « On a montré qu’on pouvait battre l’extrême droite et convaincre par notre programme, complète Max, 28 ans. Maintenant, il faut voir comment la gauche peut s’organiser pour appliquer ce pourquoi elle a été élue. » Alexia Eychenne Ferveur au QG de LFI après l’annonce des résultats, place de la Rotonde dans le XIXe arrondissement de Paris, le 7 juillet 2024 — Photos Jeanne Frank/Divergence pour Les Jours.

20 h 02 L’énorme surprise du Nouveau Front populaire Alors voilà, nos chers compatriotes et vous toustes qui vivez dans ce pays, les chiffres sont tombés et c’est une énorme surprise. Selon TF1 et l’institut Ifop, c’est en effet le Nouveau Front populaire qui arrive en tête avec 180 à 215 députés élus (contre 142 il y a deux ans). Arrive ensuite Ensemble, l’alliance d’Emmanuel Macron, avec 150 à 180 élus (246 en 2022). Le Rassemblement national n’arriverait qu’en troisième position, avec 120 à 150 députés (contre 89 en 2022) tandis que Les Républicains 60 à 85 élus (contre 64 il y a deux ans). Pour France 2, l’institut Ipsos attribue de 172 à 192 députés au NFP, de 150 à 170 à Ensemble, entre 132 à 152 au RN et entre 57 et 67 aux Républicains. Même ordre d’arrivée sur BFMTV (institut Elabe) : X députés pour le Rassemblement national, 175 à 205 pour le Nouveau Front populaire, 150 à 175 pour Ensemble, 115 à 150 pour le RN et 60 à 70 pour Les Républicains. Et tout pareil pour CNews (Opinionway), où on tire tout de même sérieusement la gueule et on bafouille à qui mieux mieux, le chef du service politique d’Europe 1 venu de Valeurs actuelles, Louis de Raguenel, lâchant un « le Rassemblement national fait plus peur que le Nouveau Front populaire » tout dépité : 135 à 155 députés pour le Rassemblement national, 180 à 210 pour le Nouveau Front populaire, 155 à 175 pour Ensemble et 15 à 25 pour Les Républicains. On inspire, on expire. Dans la rue du XIXe arrondissement de Paris où sont installés Les Jours, à l’annonce des résultats, un homme crie : « On reste en France ! »

20 h 01 Pendant ce temps, au Rassemblement national… Au QG du Rassemblement national, au pavillon Chesnaie du Roy à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Victorine Alisse/Hors Format pour Les Jours.

19 h 38 Chez Les Écologistes, « une tomate, peut être deux » Une partie de l’état-major et/ou des poids lourds du parti sont arrivés au QG des Écologistes. On a croisé Marie Toussaint, l’ancienne tête de liste écologiste aux européennes, suivie de la députée réélue Sandrine Rousseau, de Pouria Amirshahi, de Nour Durand-Raucher… Marine Tondelier est elle aussi finalement descendue, maquillée cette fois, et a fait cette première déclaration en passant devant le buffet : « Je vais prendre une tomate, peut être deux. » Tout ce petit monde s’est finalement réuni dans une petite salle à l’arrière du QG pour peaufiner les derniers scénarios et étudier les premières projections. Dix minutes plus tard, Sandrine Rousseau repart. « Tant que le dernier bulletin n’est pas dépouillé, tout est encore jouable », lâche la députée. Pendant ce temps, les militants se sustentent et discutent entre eux, au moins aussi nombreux que les journalistes… Yves Contassot, 74 ans, ex-adjoint à l’ancien maire de Paris Bertrand Delanoë, s’assoit à côté de nous : la soirée va être longue, pressent ce militant écolo depuis plus de trente ans. « La principale information, c’est que le RN n’aura pas de majorité absolue, pense-t-il. Pour le reste, ça va être le chaos. » Ambiance. Pierre Bafoil Sandrine Rousseau à la réunion des Écologistes autour de Marine Tondelier avant l’annonce des résultats au QG du parti à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Marie Magnin/Divergence pour Les Jours.

19 h 35 La rue du Rocher dans l’attente C’est le calme plat rue du Rocher, où se trouve le siège d’Ensemble. On n’y croise que les derniers votants et des habitants qui se demandent ce qui se passe. Thomas, 38 ans, vient de glisser son bulletin. Il ne dit pas pour qui, mais il s’attend à « une Assemblée divisée en trois bouts » ce soir. « Il va falloir que certains acceptent de travailler avec les autres pour ne pas que tout soit bloqué, estime-t-il. Et surtout, ne pas jouer le tout sauf RN sinon les Français se sentiront trahis. » Pascal, 55 ans, qui rentre du travail sur son vélo et s’arrête prendre des photos du déploiement policier dans la rue, a lui voté à gauche et craint beaucoup un gros score du RN : « Plus de 200 [député·e·s], c’est grave. C’est un parti qui est capable d’être sympathique pendant les élections, mais quand ils sont au pouvoir, ils le sont moins. » Lui ne croit « pas du tout » à l’idée d’une coalition gauche-centre droit contre l’extrême droite, mais pourquoi pas envisager « des majorités sur des projets ». Mais bon, « là, on est dans le bordel… On est en France, c’est normal ». Et pour la suite ? « Je n’ai pas d’espoir que tout d’un coup, les politiques deviennent altruistes et essayent de sauver la France. » Sophian Fanen

Devant le siège d’Ensemble, peu de journalistes et quelques policiers, le 7 juillet 2024 — Photo Hugo Aymar pour Les Jours.

19 h 29 Manon Aubry, l’état d’esprit insoumis À Paris, l’état-major de La France insoumise squatte ce soir la rotonde de la Villette, l’une des anciennes barrières d’octroi coincée entre le métro aérien et le canal de l’Ourcq, dans le XIXe arrondissement de Paris. À ses pieds, sur la place Stalingrad [dont le vrai nom est « place de la Bataille-de-Stalingrad », note de l’édition], une scène attend la « prise de parole » du patron, Jean-Luc Mélenchon, vers 20 h 30. On croise parmi les militants et les centaines de journalistes, dont beaucoup de médias étrangers, les nombreux députés parisiens élus dès le 30 juin, de Sarah Legrain à Sophia Chikirou en passant par Éric Coquerel. Mais comme au premier tour, c’est surtout Manon Aubry, ex-tête de liste aux européennes, qui traduit l’état d’esprit insoumis, avant de s’envoler vers les plateaux télé. Son message : quel que soit le nombre de sièges, le NFP à l’Assemblée devra être une « Nupes 2.0, qui permette d’aller un cran plus loin ». « L’épée de Damoclès » d’une nouvelle dissolution avant la fin du mandat d’Emmanuel Macron devra pousser la gauche à faire front commun, à « construire localement des alliances », car « notre programme offre un potentiel, un avenir commun ». Alexia Eychenne Soirée électorale au QG de La France insoumise, place de la Rotonde dans le XIXe arrondissement de Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Jeanne Frank/Divergence pour Les Jours.

19 h 10 Les vacances de Bardella On apprend dans Le JDD, au détour d’un émouvant article plein de cui-cui, que Jordan Bardella, s’il n’obtient pas la majorité absolue, a prévu de s’évader « quelques jours sur la côte amalfitaine, comme chaque été, pour siroter du Lambrusco, histoire de se remettre du rythme éreintant de deux campagnes enchaînées dans un climat d’une intensité inédite ». En revanche, on a eu beau chercher dans toutes les pages de l’organe de propagande du RN, on n’a pas retrouvé la trace de la fake news publiée vendredi soir, à deux heures de la période de réserve selon laquelle Gabriel Attal s’apprêtait à suspendre la loi immigration.

Les journalistes se préparent au QG du Rassemblement national, au pavillon Chesnaie du Roy à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Victorine Alisse/Hors Format pour Les Jours.

19 h 05 De l’utilité des Écologistes Au QG des Écologistes, dans le Xe arrondissement de Paris, une habitante du quartier s’enquiert de savoir où est le bureau de vote le plus proche. Qu’on se le dise, les écolos sont des gens serviables : un militant en costume lui montre gentiment où il se situe. Un autre hausse un sourcil. « Euh Madame, il n’y a pas de deuxième tour dans cette circonscription, le candidat a été élu au premier tour, pas la peine d’aller voter. » La dame les remercie et s’en va. « Ah bon ? », s’étonne l’encostumé en aparté. « Bah oui, c’est Pouria Amirshahi, c’est un candidat de chez nous. » Serviables ET bien informés, Les Écologistes. S’ils avaient lu Les Jours, ils l’auraient su : nous avions interviewé l’ex-socialiste frondeur (lire l’épisode 13, « “Je vois un pays qui perd peu à peu de sa cohésion et son assise démocratique” ») et nouveau député de la cinquième circonscription de Paris investi par Les Écologistes. Pierre Bafoil Réunion des Écologistes autour de Marine Tondelier avant l’annonce des résultats au QG du parti à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Marie Magnin/Divergence pour Les Jours.

18 h 50 Les Macronistes se réunissent Emmanuel Macron réunit depuis 18 h 30 à l’Élysée son Premier ministre, Gabriel Attal, ainsi que les chefs des partis qui constituent encore la majorité présidentielle. La question sera de déterminer une stratégie pour cette soirée incertaine ainsi que pour les jours à venir. Selon les derniers sondages, les candidat·e·s Renaissance pourraient constituer une troisième force importante à l’Assemblée nationale. Pour rejoindre une coalition des démocrates rassemblés au gros scotch face au Rassemblement national, ou pour jouer une autre carte ? La stratégie du Président face à cette nouvelle donne politique sera-t-elle la même que celle de Gabriel Attal, qui s’est éloigné dans l’entre-deux-tours du ni-RN ni-LFI défendu par Emmanuel Macron ? Une prise de parole de ce dernier dans la soirée a été évoquée cet après-midi, mais elle est écartée à cette heure par l’Élysée… Pour le plus grand soulagement de Sandrine Rousseau (Les Écologistes-NFP), qui estimait cet après-midi que ce « serait mettre de la tension sur une situation déjà complexe ». Sophian Fanen

18 h 45 Au QG des Écolos, « on étudie tous les scénarios » « Ambiance studieuse, on étudie tous les scénarios », nous dit-on à l’entrée du QG du parti Les Écologistes, dans le Xe arrondissement de Paris, où les militants sont attendus à 19 heures pour se partager des chips et ce qui ressemble à un punch. « En lien avec nos camarades du Nouveau Front populaire », précise-t-on. Comme dimanche dernier, les partis qui composent l’alliance de gauche font soirée à part. En fonction des résultats, la question d’une réunion ou d’un rassemblement à République se posera. En attendant, à 20 h 05, la patronne du parti, Marine Tondelier, devrait prendre la parole, suivie par Cyrielle Châtelain, l’ex-chef du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, députée sortante candidate à sa réélection en Isère. La première devrait ensuite se rendre sur les plateaux télés pour commenter les résultats. On l’a d’ailleurs croisée à l’entrée un peu avant 18 heures, à peine sortie du train. « Je ne suis même pas maquillée », a-t-elle solennellement déclaré, son éternelle veste verte sur l’épaule. Avant de monter à l’étage, étudier tous les scénarios, donc. « C’est le moment où les bureaux de vote ferment, le stress monte, on va voir », a réagi de son côté Cyrielle Châtelain. Pierre Bafoil

Marine Tondelier et sa veste verte arrivent au QG des Écologistes pour la soirée électorale du second tour des législatives, à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Marie Magnin/Divergence pour Les Jours.