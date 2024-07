Législatives : et maintenant, que vont-ils faire ?

Il fallait nous voir, aux Jours, quand ce dimanche, autour de 19 heures, nous sont parvenues les premières estimations donnant le Nouveau Front populaire (NFP) en tête du second tour des législatives anticipées. Des titres pour une majorité absolue du Rassemblement national, ça, on en avait des wagons, mais pour une victoire du NFP, nous n’avions pas osé penser que le seul en magasin servirait, et qu’il servirait aussi vite. Ce fut donc « Le Nouveau Front très populaire, Le Pen plancher ». Mais maintenant, tout commence. D’abord par un lundi 8 juillet qui promet son lot de rebondissements. À gauche, on assure qu’il y aura une proposition de Premier ou Première ministre dans la semaine. Le camp présidentiel va tenter de s’acoquiner de tous bords tandis que le RN, certes plombé par une défaite dimanche, mais fort de 143 députés, est devenu le premier parti de cette drôle d’Assemblée nationale totalement éclatée sortie des urnes. Il y aura des questions, il y aura des trahisons, il y aura des promesses, il y aura donc un live des Jours qui démarre maintenant.

17 h 50 Ian Brossat : « Il nous faut un Premier ministre d’apaisement » Après le second tour, le sénateur communiste Ian Brossat livre aux Jours son analyse du scrutin et de la marche à suivre pour le Nouveau Front populaire. « Le récit sur la dédiabolisation du Rassemblement national en a pris un coup avec les révélations sur ses candidats racistes, haineux, incompétents. Au fond, ils n’ont pas changé. Et ça a contribué au bon report au deuxième : je pense que nous avons récupéré à peu près la moitié des électeurs de Renaissance. Maintenant, il nous faut concilier deux choses : affirmer que nous sommes le premier bloc, il nous revient donc de gouverner. Et nous allons entrer en responsabilité dans une France très fracturée, il y a donc un objectif d’apaisement. C’est d’ailleurs un Premier ministre d’apaisement qu’il nous faut trouver. Ce n’est pas simple de manier les deux à la fois, il est impossible de dire qu’on va appliquer un programme à la schlague. Mais il faut que la rupture se voie rapidement, avec l’abrogation de la réforme des retraites, avec des mesures sur le pouvoir d’achat, avec un plan de rattrapage des services publics. Je suis convaincu qu’une majorité se dégagera pour ça : il faudrait être cinglé pour voter contre un plan de rattrapage de l’hôpital ! Je ne dis pas qu’il faut une majorité avec Renaissance, je dis qu’on peut trouver des majorités différentes en fonction de nos propositions. »

17 h 20 Éric et Marion, la Nuit des longs couteaux Pendant ce temps-là, à l’extrême droite, on règle les comptes. Diane Ouvry, l’ampoulée communicante d’Éric Zemmour, envoie aux militants de Reconquête un pdf de 58 pages (!) afin de retracer « l’affaire Marion Maréchal » et dresser « le récit le plus fidèle possible d’une bien étrange trahison ». Pour rappel, la nièce de Marine Le Pen avait conduit la liste de Reconquête aux élections européennes avant de couper les ponts avec le polémiste à l’issue d’une claque électorale (5 %) puis d’une alliance avortée avec le RN. Les Jours se sont plongés dans ce fascicule qui ne raconte pas moins qu’une « histoire triste et une affaire grave », débute Diane Ouvry. On la devine ne pas être la moitié d’une poire : elle s’est immédiatement méfiée de Marion Maréchal lors de son ralliement en 2022. « Il va devenir clair qu’elle veut effacer le rôle central d’Éric Zemmour par le sien. » Et, au passage, le plumer : Marion Maréchal propose de monter un institut de formation pour les cadres du parti mais la fourbe n’en fiche pas une. Enfin si, une « seule action concrète : la location d’une salle, qui aura coûté le gaspillage de 10 000 euros, faute d’organisation. Puis, plus rien, jamais. […] Vous l’avez compris : Marion promet, mais elle déçoit très vite ceux qui croient en elle. Et ce n’est qu’un début. » Deux ans plus tard, lors de la campagne des européennes, Marion Maréchal s’échine à écarter tous les proches du polémiste et leur dit même qu’ils sont « remplaçables », dixit Ouvry, très choquée. La pire des insultes en zemmourie ! Un peu gonflée la Marion, parce que Diane Ouvry balance que certains de ses collaborateurs étaient payés « 19 800 euros par mois », comme Philippe Schleiter, le neveu du négationniste Faurisson. Résultats des courses : Reconquête a versé 4 millions d’euros à la structure de financement de la campagne de Marion Maréchal. Un braquage en règle auquel ces amateurs assistent, impuissants : « Les équipes de Reconquête découvrent l’ampleur de la machination. Il est trop tard pour faire marche arrière. » Arrive alors la dissolution du 9 juin. Et là, c’est le drame : Marion Maréchal file négocier des circos avec sa tante sans prévenir le pauvre Éric, visiblement dépassé par tant d’ingratitude. « Voilà comment à cette heure-là, Marion Maréchal a rêvé de s’accaparer le parti créé par Éric Zemmour […]. Oui, elle s’apprête à ce moment à poignarder dans le dos […] celui qui a tout abandonné pour défendre ses convictions, qui a brûlé ses vaisseaux pour défendre les Français. » On vous passe les détails parce c’est lourd mais le RN ferme finalement la porte au nez de la nièce, et le retournement est décrit avec gourmandise par Diane Ouvry. Extraits choisis : « Marion Maréchal perd pied. Son plan tombe à l’eau. […] Elle débarque au siège de Reconquête à 16 h 30, et je vous assure que je ne la pensais pas capable de se mettre dans un tel état. Elle hurlait : “Pu**** ! Pu**** !” [Nous supputons qu’elle a plus sûrement dit « putain », que « pu », ndlr]. Elle se cognait littéralement la tête contre les murs. Tout le QG était glacé et gêné de voir une femme perdre sa contenance à ce point. […] “J’en ai plus rien à f****, je n’ai plus rien à f**** ici, démerdez-vous pour les législatives ! Démerdez-vous !” Derniers hurlements et claquement de porte. Elle fuit, blême. » Pu***, on a presque versé une larme.

Couverture du livre de Diane Ouvry — Photo DR.

17 h 10 La quatrième de Seine-et-Marne toujours plus à droite Si l’on excepte quelques mois entre juin 1981 et janvier 1982, la droite tenait cette circonscription depuis soixante-six ans ; elle sera désormais dirigée par l’extrême droite. La quatrième de Seine-et-Marne a vu ce dimanche soir le candidat RN Julien Limongi l’emporter sur la sortante LR Isabelle Périgault : 51,70 % des voix contre 48,30 %. C’est dans cette circonscription que se sont rendus il y a quelques jours notre journaliste Pierre Bafoil et la photographe Jeanne Franck (lire l’épisode 31, « En Seine-et-Marne, du ras-le-bol au raz-de-marée RN ») pour un reportage saisissant entre inflation, déclassement et promesses bafouées.



17 h 06 Bardella culpa Un timide mea culpa. Cet après-midi, devant le siège du Rassemblement national, Jordan Bardella a admis que les « brebis galeuses » avaient eu un impact sur le résultat de son parti. « Il faut toujours, dans les victoires comme dans les défaites, analyser ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, a déclaré le président du parti d’extrême droite. Je pense qu’il y a des efforts à faire à la fois sur la professionnalisation de notre implantation locale, peut-être sur le choix d’un certain nombre de candidats. Sur quelques circonscriptions, les choix que nous avons faits n’étaient pas les bons, et je prends ma part de responsabilité. » Cela veut-il dire que le RN va modifier sa méthode pour trouver des candidats qui ne font pas tache ? Pas de réponse de Bardella qui a enchaîné en mettant en avant les succès de ce scrutin pour son parti. « Nous avons réuni un nombre de voix historique et nous réalisons une progression qui est inédite dans l’histoire de notre formation. » Objectif maintenant pour le député européen : « Rassembler la majorité des Français, continuer à rassurer et continuer à démontrer que le projet que nous portons répond aujourd’hui aux aspirations des Français. » Jordan Bardella s’apprête à prendre la parole après l’annonce des résultats au QG du Rassemblement national, au pavillon Chesnaie du Roy, à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Victorine Alisse/Hors Format pour Les Jours.

Chacun sa perversion, nous, c’est écouter l’édito de Pascal Praud qui ouvre son Heure des pros sur CNews et Europe 1 pour découvrir quel sera l’élément de langage délivré pour le reste de la journée sur les médias Bolloré. N’en déplaise à Mathieu Bock-Côté, le Zemmour caribou de la chaîne qui, la veille au soir, nous a fait une petite crise de nerfs en direct, Pascal Praud, lui, a trouvé « une vertu apaisante » au scrutin qui serait même « la meilleure nouvelle pour la France depuis bien longtemps ». Et ce « parce qu’aucun camp n’a gagné ». Enfin, à part le Nouveau Front populaire arrivé en tête, Pascal-chou. Plus tard, Praud était déjà nettement moins apaisé, voyant dans la victoire du NFP « l’antisémitisme validé par les urnes ». On a enchaîné avec la détresse de Jean-Marc Momorandini : lui était « assez surpris » que l’animateur de télé Pascal Bataille, « un mec plutôt sympa que j’aime bien », ait appelé à voter contre le RN. À 16 heures, on a retrouvé Eliot Deval sur Europe 1 avec un Alexandre Devecchio, invité régulier des médias Bolloré, au bout du roul’ : « Je ne pensais pas que les Français considéreraient que le Nouveau Front populaire est un danger moindre que le Rassemblement national, pour moi c’est clairement un parti de destruction de la France, de guerre civile. » Et ça, Devecchio, ça le dépasse : « Que les Français n’en aient pas pris conscience, ça m’interpelle et ça traduit un véritable affaissement intellectuel et moral. » Autre VRP CNews/RN qui émarge aussi sur la radio cousine, Gauthier Le Bret a renchéri, donnant « l’exemple » de la victoire du militant antifa Raphaël Arnault dans le Vaucluse. Voilà que le gars, désormais député, s’alarme Le Bret « va avoir le droit de visiter les prisons et des commissariats ». Imagine qu’en plus, il se pointe avec une lime dans les unes et un cimeterre dans les autres. Bref, ça va pas fort-fort dans les médias Bolloré, mais qu’on se rassure : toujours dans le même sens. Pascal Praud sur CNews, le 8 juillet 2024 — Illustration Simon Lambert/Les Jours.

16 h 44 Renaissance veut peser (suite) Les député·es élu·es ce dimanche sont arrivé·es à l’Assemblée nationale cet après-midi et les tractations pour la constitution d’une majorité capable de gouverner autour du Nouveau Front populaire agitent les discussions. Le député Renaissance de Paris Sylvain Maillard a ainsi pris la parole devant la presse, disant souhaiter participer à une « coalition de majorité relative » qui n’inclurait « ni le RN ni LFI ». Selon celui qui fut président du groupe Renaissance à l’Assemblée, il est possible de s’entendre sur « des items importants comme le pouvoir d’achat, la sécurité, avec tout l’arc républicain […]. On n’a pas cette culture de la coalition en France. On a commencé les différents contacts. Il faut arrêter cette fadaise de croire que la gauche va construire une majorité. […] Ça ne durera pas deux jours, on a besoin de prendre du temps, il faut construire quelque chose de solide qui tienne les trois prochaines années ». Mais selon la cheffe de file des Verts Marine Tondelier, qui fait le tour des plateaux de radio et de télévision depuis ce lundi matin pour poser des jalons, c’est le Nouveau Front populaire qui proposera son programme à ceux et celles qui veulent le rejoindre, et ce n’est pas au parti macroniste de poser ses conditions. Et Renaissance n’est pas à l’abri d’une scission entre ses ailes « gauche » et droite : selon France Info, Sacha Houlié, député réélu de la Vienne, a écrit à ses collègues macronistes pour proposer la création d’un groupe parlementaire « social-démocrate ». D’après lui, « après un tel événement et un tel choc, ce serait suicidaire de continuer comme avant, de se laisser diriger par des Parisiens hors sol qui gouvernent aux sondages, de se vendre pour une commission, présidence ou vice-présidence de l’Assemblée ».

16 h 21 Pendant ce temps-là, à l’Assemblée… Gérald Darmanin, tout juste élu député, arrive à l’Assemblée nationale, à Paris, le 8 juillet 2024 — Photo Tom Nicholson/Shutterstock/Sipa.

15 h 55 Pendant ce temps, au Parlement européen… C’est sûr que l’annonce aurait fait mauvais genre avant le second tour. Mais sitôt celui-ci bouclé, le Rassemblement national est allé se jeter dans les bras du Hongrois Viktor Orbán pour former un nouveau groupe d’extrême droite au Parlement européen, les « Patriotes pour l’Europe », qui sera présidé par Jordan Bardella. Pro-Poutine, le Premier ministre hongrois veut ainsi faire émerger le troisième groupe à Bruxelles, avec 80 membres, qui absorbe Identité et démocratie (ID), dans lequel siégeait auparavant le RN avec, par exemple, les partis d’extrême droite espagnol Vox et flamand Vlaams Belang. L’idée : avoir une minorité de blocage pour empêcher l’élargissement de l’Europe, se positionner contre le soutien militaire à l’Ukraine ou « l’immigration illégale » et favoriser « la famille traditionnelle ». Charmant programme. Et pour tout savoir sur l’extrême droite au Parlement européen, il y a l’excellente série d’Agathe Cherki sur Les Jours : Douze étoiles sur fond brun.

14 h 50 L’Assemblée nationale au masculin L’Assemblée nationale de 2024 est moins paritaire que celle de 2022. D’après les chiffres du ministère de l’Intérieur, le nombre de députées est passé de 215 il y a deux ans à 208, soit 36 % de femmes seulement, contre 37 % auparavant. C’est également moins bien qu’en 2017, où il y avait 224 députées (39 %). Le groupe qui respecte le mieux la parité est le Nouveau Front populaire, avec 41,6 % d’élues, suivi par la majorité présidentielle (40,7 %). Le groupe RN, lui, compte 32 % de députées dans ses rangs, et LR/DVD, seulement 27 %. À noter que si l’on se concentre sur la répartition parti par parti, Les Écologistes sont les plus proches de la parité avec 45 % de femmes élues quand les communistes en sont les plus éloignés : 22 % seulement. Si l’absence de parité dans la composition des groupes n’a pas de conséquence pour les partis, de lourdes amendes leur sont toutefois infligées si ceux-ci ne présentent pas au moins 50 % de candidates. C’est une obligation qui remonte à vingt-cinq ans jour pour jour, avec la réforme constitutionnelle du 8 juillet 1999.

14 h 27 Une autre majorité à droite ? Alors que le Nouveau Front populaire doit rassembler ses alliés et proposer un Premier ou une Première ministre « dans la semaine », une autre discussion se dessine de l’autre côté de l’échiquier. Dès ce dimanche soir, Gérald Darmanin, réélu dans le Nord, estimait que le pays doit être gouverné à droite et comprendre « ce que veulent les électeurs du Rassemblement national : plus de fermeté, plus d’autorité, une justice beaucoup plus ferme ». Ce mardi, celui qui est encore ministre de l’Intérieur reçoit ainsi plusieurs dizaines de députés macronistes et Les Républicains (LR) à déjeuner. Rachida Dati, qui vient de la droite comme Gérald Darmanin, est sur la même ligne. Sur X, elle estime ainsi que « la grande majorité des Français a exprimé son souhait d’une politique protégeant le pays contre l’insécurité, la pression migratoire ou la dérive des finances publiques. L’intérêt de la France est de trouver au Parlement une majorité » alignée sur ces demandes très à droite. Interrogé sur BFMTV, Franck Louvrier, ancien proche de Nicolas Sarkozy qui plaide depuis longtemps pour un rapprochement entre le camp Macron et la droite, a ressorti cette rengaine : « Aujourd’hui, est-ce que c’est [Ensemble et les LR] qui vont faire alliance pour s’opposer à l’arrivée de la gauche et notamment de l’extrême gauche ? […] Moi, je [le] souhaite, pour la simple et bonne raison que ça représente la demande des Français qui sont plutôt à droite, voire qui dérivent vers l’extrême droite, alors que les Français n’ont pas demandé un programme de gauche. » En cas d’alliance strictement mathématique, le bloc présidentiel (168 députés), LR sans les ciottistes (46) et divers droite (14) pourraient rassembler 228 sièges à l’Assemblée, soit 33 de plus que la seule gauche aujourd’hui.

13 h 12 Les boulets du RN dégommés Est-ce le fait d’avoir été affichés par la presse et traités de « brebis galeuses » par Jordan Bardella ? La plupart des candidats problématiques du Rassemblement national en bonne position après le premier tour (lire l’épisode 34, « Les candidats qui rediabolisent le RN ») n’ont pas été élus ce dimanche soir. Ainsi Marie-Christine Sorin, candidate dans la première circonscription des Hautes-Pyrénées, qui avait affirmé que « toutes les civilisations ne se valent pas » n’a obtenu que 46,89 % des voix et c’est son adversaire du NFP, Sylvie Ferrer, qui l’a emporté. Surnommé « le néonazi », Antoine Oliviero a été battu par Nicole Le Peih, d’Ensemble, dans le Morbihan (il n’a obtenu que 42,44 % des voix). Sophie Dumont, qui relayait des thèses complotistes, n’a que très légèrement progressé par rapport au premier tour (de 42 % à 46,04 %) et a donc perdu en Côte-d’Or face à Hubert Brigand (Les Républicains). S’affirmant membre de l’« union de l’extrême droite », mais désinvesti par Éric Ciotti pour des propos antisémites, Louis-Joseph Pecher, candidat en Meurthe-et-Moselle, n’a pas non plus passé la barre des 50 %, ne recueillant que 45,27 % des suffrages face au socialiste Dominique Potier. De même, la référence aux chambres à gaz « détail de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale » a dû coûter nombre de voix à Laurent Gnaedig, candidat dans le Haut-Rhin. Il a été largement battu par Brigitte Klinkert (Renaissance), avec seulement 41,76 % des voix. Une exception cependant : la sortie du député sortant Daniel Grenon sur les binationaux maghrébins incapables d’occuper des postes de ministres n’a pas été sanctionné par les électeurs de l’Yonne. Jordan Bardella avait dénoncé ses propos comme « abjects » mais il a été réélu, avec 51,38 % des suffrages, face à la candidate NFP Florence Loury. Les candidatures « pas au niveau » épinglées par les médias ont, elles aussi, souffert ce dimanche. Toutes celles qu’on avait citées ont été battues. Paule Veyre de Soras – qui avait un « ophtalmo juif » et un « dentiste musulman » – a été sèchement défaite en Mayenne, avec 35,55 % des voix seulement. Dans le Loiret, Élodie Babin, qui n’avait même pas pris la peine de fournir une photo d’elle sur sa profession de foi, n’a obtenu que 43,85 % des votes. Enfin, Dorette Landerer, la candidate qui ne maîtrisait pas totalement le français, a vu son opposante, la LR Alexandra Martin, faire une impressionnante remontada entre les deux tours. De 28,39 % le 30 juin, celle-ci est passée à 52,57 % le 7 juillet, empêchant la Franco-Malgache de conquérir la huitième circonscription des Alpes-Maritimes. Comme quoi, après un premier tour où il semblait qu’un cheval RN aurait pu être élu, les électeurs ont finalement regardé qui se présentait réellement à leurs suffrages. Une militante du Rassemblement National au QG du parti, au pavillon Chesnaie du Roy, à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Victorine Alisse/Hors Format pour Les Jours.

13 h 06 Les forces en présence à gauche Le Nouveau Front populaire a remporté 182 sièges lors des législatives en faisant bloc, mais la stratégie de cette gauche unie par l’urgence de la situation sera aussi dépendante de la répartition des forces en son sein. À cette heure, c’est La France insoumise (LFI) qui domine avec 74 député·es, devant le Parti socialiste (59 sièges, soit presque le double qu’en 2022) et Les Écologistes avec 28 sièges. Restent neuf député·es du Parti communiste, qui devront rejoindre un autre groupe, faute d’avoir les 15 élu·es nécessaires pour en former un à l’Assemblée nationale. Vous nous direz, tout ça ne fait pas 182 sièges et vous aurez raison. On essaie d’éclaircir la situation entre les dissidents et les partis régionalistes qui siégeront à gauche, qui sont parfois comptés comme élu·es NFP et parfois parmi les 13 sièges gagnés par des candidat·es divers gauche. Et tout cela pourrait encore bouger, notamment du côté de LFI, qui a déjà vu quelques dissidents quitter ses rangs, comme Alexis Corbière, suivis dans la soirée de ce dimanche par d’autres, comme Clémentine Autain, qui veulent s’éloigner de la ligne défendue par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et les dirigeants de LFI dont Mathilde Panot, Manuel Bompard et Danielle Obono, au QG de La France insoumise, place de la Rotonde, dans le XIXe arrondissement de Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Jeanne Frank/Divergence pour Les Jours.

12 h 24 Gabriel fait l’interim d’Attal Recevant son Premier ministre venu, comme il l’avait annoncé, lui présenter sa démission, Emmanuel Macron a demandé ce lundi vers midi à Gabriel Attal de rester à son poste « pour le moment » et ce afin d’« assurer la stabilité du pays », indique la présidence de la République. Ce dimanche soir, le Premier ministre, reconnaissant qu’il « ne dispos[ait] pas d’une majorité », s’était toutefois dit prêt à « assumer [ses] fonctions aussi longtemps que le devoir l’exigera ». Jusqu’à quand ? Ce n’est pas la moindre des questions qu’on va se poser ce lundi…

Discours de Gabriel Attal annonçant qu’il présentera sa démission ce lundi, diffusé sur une télévision au siège d’Ensemble, à Paris, le 7 juillet 2024 — Photo Hugo Aymar pour Les Jours.