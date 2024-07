Au RN, la galerie des erreurs

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Après les partis de gauche en début de semaine, le Rassemblement national (RN) a fait sa « rentrée » à l’Assemblée nationale ce mercredi matin. Un tour place du palais-Bourbon pour répondre aux questions des journalistes, puis Marine Le Pen traverse la rue de l’Université en essayant d’éviter la marée de caméras présentes et rejoint la centaine de députés de son groupe qui l’attendent sur les marches du palais pour la traditionnelle photo-souvenir. Les élus RN sont ensuite conduits dans l’Hémicycle pour découvrir le lieu où, dixit celle qui a été de nouveau désignée présidente de groupe, ils passeront « une partie importante de [leur] temps ». « Vous voyez que cet hémicycle est plus petit en vrai qu’il ne paraît à la télévision », lance Marine Le Pen à destination des « nouveaux députés », à qui elle souhaite « la bienvenue ». Elle dirige ensuite tout son monde au sous-sol de l’Assemblée pour une réunion de groupe à huis clos à laquelle est venu se joindre Jordan Bardella. Mais comme le parti d’extrême droite a accepté de se faire suivre par les caméras de BFMTV – signe que les relations sont au beau fixe avec la chaîne –, on a pu capter une partie de ce que racontait le président du RN. « Votre rôle, c’est de transmettre la foi que nous avons en nous. Vous êtes les visages de cette victoire, un motif de fierté, et vous serez les artisans de l’alternance qui viendra. »

Jordan Bardella reconnaît des « erreurs de casting ». Et pas des moindres, avec des candidats racistes, antisémites, conspis…

Alors que les discussions sur la composition d’un éventuel gouvernement de coalition penchant à gauche ou à droite agitent les milieux politiques, cette prédiction est là pour nous rappeler qu’il ne faudrait pas enterrer trop vite le RN.