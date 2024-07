« Nous risquons d’entrer dans une zone de turbulences »

Qui au Perchoir ou à Matignon ? Et quand ? Quelles éventuelles réformes institutionnelles ? Le constitutionnaliste et politiste Bastien François décrypte pour Les Jours les prochaines échéances qui attendent les députés. Pour le professeur à l’université Paris I-Panthéon Sorbonne, certaines initiatives sont nécessaires pour éviter des blocages institutionnels. Et pour continuer de réfléchir et tout comprendre, Les Jours publient parallèlement et simultanément un lexique du jargon parlementaire (« ordonnance », « motion de censure », etc. – lire l’épisode 40, « Le Président, le gouvernement ou l’Assemblée ? Les dix mots pour savoir qui décide ») ainsi qu’un autre entretien, cette fois, avec l’historien spécialiste de la vie politique française Jean Garrigues (lire l’épisode 41, « “L’obsession de la présidentielle court-circuite la culture du compromis” »).

Quelles sont les prochaines étapes de l’Assemblée nationale ?

La législature commence officiellement le 18 juillet. Les députés seront pleinement députés ce jour-là. Entre le 18 et le 19, ils auront toute une série de choses à faire : élire le président ou la présidente de l’Assemblée nationale, se constituer en groupe parlementaire, déposer le nom de leur groupe et la liste de ses membres. Ils vont aussi se répartir dans les commissions et en élire les présidents. Étant entendu que le président de la commission des finances est un représentant du plus gros groupe d’opposition. C’est-à-dire vraisemblablement le RN.