Au NFP, la guerre des négos surdimensionnées

Vous qui pénétrez au cœur du Nouveau Front populaire, ne faites pas attention au désordre… Après la dissolution du 9 juin dernier, le NFP avait mis quatre jours seulement pour présenter des candidats communs et uniques aux législatives anticipées. Pas mal (lire l’épisode 7, « Front populaire : c’est reparti comme en 36 »). Et cinq jours à peine pour pondre un programme. Wow (lire l’épisode 8, « 150 mesures pour rendre le Nouveau Front populaire »). Et là, dix jours après avoir remporté une majorité, certes relative, à l’Assemblée nationale, le Nouveau Front populaire est infoutu de se mettre en situation de gouverner, sans Premier, ni Première ministre, et il est même à deux doigts – non , plutôt un – de se saborder. Offrant cette capilotade dans un joli paquet-cadeau à Emmanuel Macron qui, la semaine dernière dans une ahurissante « Lettre aux Français » affirmait, en plein déni, que « personne ne l’a emporté » et appelait « l’ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines » à « bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle » dans laquelle il irait piocher le Premier ministre. Champions.



Ce mercredi 17 juillet, la cheffe des Écologistes Marine Tondelier a mis tout son petit monde au pied du mur, se disant, sur France 2, « en colère, écœurée » par le spectacle offert par le NFP et invitant, voire convoquant, ses alter ego au siège de son parti pour reprendre les négos fissa, alors qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis le samedi 13 juillet.