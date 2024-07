Yaël Braun-Pivet accrochée à son perchoir

Un nouveau Premier ministre, ce n’est pas pour tout de suite, mais, ce jeudi soir, l’Assemblée nationale a une nouvelle présidente. Enfin, « nouvelle », façon de parler puisque, au terme de trois tours de scrutin, c’est l’ancienne occupante macroniste du perchoir Yaël Braun-Pivet qui a été élue… Contrairement à la Constitution qui laisse le président de la République libre de désigner qui il veut pour Matignon, et surtout quand il veut, le règlement de la chambre parlementaire impose une méthode claire et une conclusion rapide. On procède par élection lors de la première séance de la législature avec trois tours de scrutin. Et comme le précise l’article 9 de ce règlement : « Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit. » En clair, il suffit de terminer en tête. Et s’il y a égalité, c’est « le plus âgé » qui est élu. Le suspense était fou, qui a fait partir Les Jours en live pour cette journée une nouvelle fois décisive dans une période qui n’en manque pas depuis la dissolution décidée d’un coup d’un seul par Emmanuel Macron (lire l’épisode 1, « Macron, maboul de cristal ») et le second tour des législatives remportées par le Nouveau Front populaire (NFP) d’un cheveu ou plutôt, vu qu’il a été un des héros du jour, d’un poil de moustache d’André Chassaigne. Replay.