Les racines à sec de la colère agricole

Des quantités inédites de déchets déversées dans Toulouse lors d’une manifestation agricole, le 16 janvier (avec, à la clé, une facture colossale) ; un attentat – revendiqué par des viticulteurs – dans la nuit du 18 au 19 janvier à Carcassonne contre le service de l’État chargé de piloter les politiques environnementales en Occitanie, la Dreal (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) ; plusieurs grands axes routiers coupés par des agriculteurs dans le Sud-Ouest, jusqu’au drame de ce mardi 23 janvier : une agricultrice d’une trentaine d’années qui participait au blocage de la RN20 à Pamiers, en Ariège, a été tuée par un automobiliste qui l’a percutée à proximité d’une structure en bottes de paille. Son mari et sa fille sont gravement blessés. Le mouvement de protestation agricole qui s’étend dans toute l’Europe depuis la mi-janvier connaît un succès particulier en Occitanie. Fin 2023, c’était déjà dans le Tarn qu’avait démarré l’initiative agricole consistant à retourner les panneaux d’entrée des villes pour afficher le ras-le-bol de la profession (« On marche sur la tête »). C’était encore dans la région que des viticulteurs avaient revendiqué la tentative d’incendie d’une usine d’embouteillage de l’Aude ou bloqué des axes routiers dans les Pyrénées-Orientales.

Ceux qui ont posé cette bombe sont des héritiers des révoltes vigneronnes. Le problème, c’est qu’ils n’ont conservé de ces mouvements anticipateurs que la nostalgie de l’action violente, pas la dénonciation de la surproduction ou de la spéculation, par exemple. Yann Vétois, éleveur, co-porte-parole de la Confédération paysanne de l’Aude

À l’échelle nationale, le mouvement est aujourd’hui considéré par la majorité présidentielle comme protéiforme et difficile à cerner. « Il n’y a pas de catalyseur, on a du mal à évaluer leurs revendications », explique un soutien d’Emmanuel Macron sur France Info. Celles-ci sont en effet multiples et parfois floues, visant principalement des normes environnementales jugées excessives mais aussi des demandes d’aides destinées à combler des revenus insuffisants. Aux Jours, nous avançons donc une hypothèse : une partie des racines du problème se trouve probablement dans l’eau, ou plutôt dans l’absence d’eau. Notamment parce que la corrélation entre les dernières zones du pays où l’on manque encore d’eau et les principaux foyers de contestation est frappante. C’est vrai dans les Pyrénées-Orientales, où n’en finit plus de scruter la pluie qui ne vient pas, où la situation météo est si grave que les terres agricoles sont en train de se transformer en désert. C’est particulièrement vrai aussi dans l’Aude, notamment sur la façade littorale du département. La sécheresse qui y dure depuis 2022 est si avancée qu’elle a entraîné une