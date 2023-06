Laurent Duplomb, le sénateur pro-bassines arrosé par Wauquiez

«Il faut stocker l’eau. » Voilà ce que martèlent deux des sénateurs les plus influents sur la question aquatique en France : Laurent Duplomb (Les Républicains, Haute-Loire) et Rémy Pointereau (LR, Cher). Il faut même, affirme le premier dans une proposition de loi déposée le 25 avril dernier, déclarer « d’intérêt général majeur les ouvrages ayant vocation à stocker de l’eau à des fins agricoles, sans prélèvement dans les nappes phréatiques ». Bref, les cousines a priori présentables des fameuses bassines qui agitent le monde agricole et militant (lire l’épisode 3, « Bassines : l’État brûle le droit »). Et les conflits d’usage qui sont au cœur de cette série (lire l’épisode 1, « Eau, rage et désespoir ») ? « Le problème vient du fait qu’il s’agit parfois d’un dialogue de sourds. Les zadistes et les écologistes radicaux ne changeront de toute façon jamais d’avis », dit le second. Mais notre enquête en deux volets – un pour chaque élu, pas de jaloux – montre que leur passion pour les bassines transpire… jusque dans leurs exploitations agricoles respectives, pour lesquelles ils sont parvenus à capter quantité d’eau et parfois d’aides publiques.

Commençons par le sénateur Duplomb, qui aime nuancer – contrairement à la quasi-totalité des chercheurs spécialistes de la question – le caractère nouveau et exceptionnel du dérèglement climatique en cours. Selon lui, il ne faut pas considérer 2022 comme « un modèle pour les années à venir ». Des sécheresses graves, il y en a toujours eu. La preuve : « En 1922 et 1923, il y a eu dix-huit mois sans la moindre goutte de pluie. » Ce qui lui permet d’asséner ce « sécheresso-scepticisme » ? Son autoproclamé bon sens, bien sûr. Car après son élection au Sénat en septembre 2017, Laurent Duplomb a choisi de rester éleveur laitier et de continuer à nourrir sa centaine de vaches « chaque matin » afin de « garder les pieds sur terre ». Pour jongler avec ses responsabilités d’élu, il explique qu’il se « change deux à trois fois par jour ».

Les champs du village de Saint-Paulien, en Haute-Loire, le 21 juillet 2012 — Photo Image Broker/Andia.

Pas facile, mais Laurent Duplomb part avec un avantage : il a l’habitude de cumuler les costumes et les casquettes. L’homme a été président de la chambre d’agriculture de Haute-Loire, administrateur de la chambre d’agriculture régionale, président de la région Massif central et de la section Haute-Loire du géant du lait Sodiaal