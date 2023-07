Rémy Pointereau : le sénateur bassine et l’associé pompe

Le sénateur Les Républicains du Cher Rémy Pointereau. En voilà un guerrier de l’eau, et un influent avec ça. En tant que membre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, en tant que rapporteur en 2016 d’un rapport d’information sur la gestion de l’eau, puis, cette année, en tant que président d’une mission d’information sur, cette fois, « la gestion durable de l’eau », Rémy Pointereau ne manque jamais une occasion de militer pour la construction de réserves pour l’irrigation, de citer l’Espagne comme un exemple à suivre en matière de gestion de l’eau ou de dénoncer la place, selon lui trop importante, des écologistes là où l’on décide ou parle de l’eau. Ce guerrier a un point commun avec son collègue Laurent Duplomb – sénateur pro-bassines dont la propre ferme bénéficie des largesses de son « ami » Laurent Wauquiez ainsi que nous l’avons vu dans l’épisode 4 – : il a des billes dans des exploitations pompant allègrement cette eau devenue si précieuse (lire l’épisode 1, « Eau, rage et désespoir »).

Pour Rémy Pointereau, il est inutile de questionner ces solutions en apparence logiques, une tradition séculaire d’après lui – il remonte même aux retenues pratiquées par « les moines » dans ses plaidoyers pro-bassines. En l’entendant, on se dit qu’il est important de bien définir de quoi on parle. Allons-y. Pour Pointereau, les retenues sont des moyens « d’accumuler de l’eau l’hiver pour éviter des prélèvements trop importants l’été » (il pense à ce qu’on appelle des « retenues de substitution » dans le milieu, qui sont en théorie remplies par pompage hivernal). Laurent Duplomb, lui, évoque souvent les installations qui recueillent « les eaux qui débordent » ou « l’eau qui dévale les pentes » (on parle alors de « retenues collinaires »). Deux idées de bon sens, vous ne trouvez pas ?

Pour Rémy Pointereau, il faut stocker l’eau « excédentaire », un argument largement fallacieux

Le problème, c’est que les ouvrages construits par nos deux parlementaires les plus engagés dans la promotion de ces bassines ne correspondent absolument pas à cette description. Ainsi, la bassine de Laurent Duplomb, financée grâce à une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes présidée par un proche, Laurent Wauquiez, dont il est également le conseiller agricole. Nulle eau qui dévale les pentes ici : sa retenue, d’une capacité de 35 000 mètres cubes, est éloignée de toute colline mais elle est en revanche proche du ruisseau de Soddes.