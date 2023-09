À Montagnac, le maire balance sa source à Cristaline

Au début du printemps, au sortir d’une sécheresse hivernale inédite (lire l’épisode 1, « Eau, rage et désespoir »), certains habitants d’Occitanie ont appelé à l’aide leurs divinités pour faire venir la pluie. Ç’a été le cas à Perpignan, mais aussi dans l’Hérault, dans le village de Corneilhan, près de Béziers. Le 30 mars, un cortège mené par un curé avait transporté une statue de Marie en plein cagnard pendant deux kilomètres et demi. Le cortège, racontait alors France Bleu, s’était arrêté pour prier dans les vignes. Un viticulteur avait expliqué : « L’eau, on en manque. Donc, je demande au bon Dieu de nous l’envoyer. Les politiques ne sont pas encore capables de faire tomber la pluie. Donc à part lui, je ne vois pas ! »

Tout cela en vain, puisque la pluie ne s’est que peu montrée, en dehors de quelques averses en juin. Puis certaines communes alentour ont affronté l’angoisse du robinet à sec, le lac du Salagou a connu son plus bas niveau depuis vingt ans, tandis que mi-août, un arrêté préfectoral plaçait pour la première fois les communes limitrophes de l’étang de Thau en état de « crise », seuil maximal de restriction des usages face à la sécheresse. En clair, l’eau est rare dans le coin. Mais elle n’est pas forcément chère.

L’association Veille Eau Grain estime qu’il y a de quoi fournir de l’eau potable à 20 000 habitants pendant quinze ans

C’est ce qu’on découvert les 4 000 habitants de Montagnac, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Corneilhan. Fin 2022 ils ont appris, un peu par hasard vous le verrez, que leur mairie avait décidé de vendre pour à peine 30 000 euros une parcelle dotée d’un forage qui plonge à 1 500 mètres sous terre, jusqu’à une masse d’eau gigantesque. À l’abandon aujourd’hui, le puits pourrait, moyennant de gros travaux, donner accès à cette nappe d’eau souterraine de qualité et dont les volumes suscitent bien des convoitises. L’association Veille Eau Grain, née contre la vente de ce forage, a depuis réuni des informations permettant d’estimer qu’il y a là de quoi fournir de l’eau potable à 20 000 habitants pendant quinze ans !

Vue aérienne de champs d’oliviers et de vigne à Montagnac, dans l’Hérault — Photo Rémi Gazel/Naturimages.