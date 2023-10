À STMicroelectronics, « les rejets de polluants autorisés, c’est déjà du délire »

Depuis avril, la multinationale franco-italienne STMicroelectronics irrigue la colère des Isérois. Et pour cause : depuis sa construction en 1992, une de ses usines, installée à Crolles dans la vallée du Grésivaudan, à 20 kilomètres de Grenoble, ne cesse d’augmenter sa consommation d’eau. C’est qu’il en faut des piscines entières pour laver les puces électroniques au cours de leur fabrication. Grâce à une source bien connue des lecteurs des Jours, notre enquête apporte de l’eau au moulin des opposants au projet d’extension de l’usine et démontre en outre que celle-ci pollue massivement l’or bleu avant de le rejeter dans le milieu.

Mais commençons par la source du problème (promis, c’était le dernier jeu de mots aquatique). Alimentée par d’énormes tuyaux de la régie des eaux de la métropole de Grenoble, cette usine située en amont de la ville a avalé en 2021 pas moins de 4,23 millions de mètres cubes d’eau, soit autant que 100 000 habitants en un an – contre 3,46 millions en 2019 et 2,7 millions en 2011. Et elle n’est pas rassasiée. Depuis le début d’année, la convention autorisant l’acheminement de l’eau de Grenoble vers le Grésivaudan est déjà passée de 8 millions de m3 par an à 10,5 millions. Et ce principalement afin de répondre aux demandes encore grandissantes de STMicroelectronics – et dans une moindre mesure de son voisin Soitec, qui joue dans le même secteur d’activité. C’est si énorme qu’on a du mal à se le figurer… mais les opposants du collectif STopMicro se sont amusés à convertir la consommation quotidienne de STMicroelectronics en palettes de bouteilles d’eau : rien moins qu’une tour de 21 km de haut. Chaque jour.

Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et Emmanuel Macron écoutent Jean-Marc Chéry, le PDG de STMicroelectronics, à l’usine de Crolles, en Isère, le 12 juillet 2022 — Photo Jean-Philippe Ksiazek/Pool/EPA/MaxPPP.

Et ce n’est pas fini. Car à l’été 2022, le président de la République et une partie non négligeable du gouvernement se sont rendus sur place pour annoncer le futur soutien de l’État à un nouvel agrandissement du site, prévu pour booster la production stratégique de semi-conducteurs. Un vrai soutien : on parle d’un chèque de 2,9 milliards d’euros. De quoi, estime Emmanuel Macron, garantir la souveraineté économique du pays. Mais qui dit nouvel agrandissement dit évidemment besoins en eau supplémentaires dans une région marquée par la sécheresse cet été (l’entreprise les estime désormais à plus de 12 millions de m3 par an)… et enquête publique. Mais si, l’enquête publique, on en a parlé dans la série J’ai pollué près de chez vous.