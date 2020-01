L’Australie, à mégafeu et à sang

Tout y est. Pour se faire une idée de la fin du monde, l’Australie est élue meilleur espoir de l’année. Depuis trois mois, des feux gigantesques et hors de contrôle ravagent le pays-continent, alors que débute à peine l’été austral. Les compteurs donnent le vertige. Dix millions d’hectares sont partis en fumée, à un rythme si soutenu qu’il faut sans cesse renouveler les comparaisons : deux fois la Belgique, l’équivalent de la Bulgarie… Au moins vingt-six personnes sont mortes. Un milliard d’animaux ont été carbonisés, cette estimation étant très probablement la fourchette basse de l’hécatombe. En Nouvelle-Galles du Sud, la zone la plus touchée du pays, Sydney suffoque dans un brouillard de fumées toxiques. Près de 130 feux simultanés ravagent le bush, la montagne, les parcs nationaux, lèchent les grandes villes et ont détruit 1 800 maisons. Plus au sud, la capitale, Canberra, a commencé 2020 en tête des villes du monde les plus polluées par les particules fines. Les fumées des monstrueux brasiers ont traversé l’océan Pacifique jusqu’en Amérique du Sud. S’il était besoin de justifier le lancement d’une saison 2 à La fin du monde, consacrée l’an dernier à l’effondrement à venir, le cas australien est tout trouvé : c’est maintenant, ici, sous nos yeux, que la planète part en cacahuète. Ou, en l’occurrence, en pop-corn.

Les images apocalyptiques se succèdent à la vitesse des réseaux sociaux : des murs de feu, des citadins vaquant dans l’air devenu rouge ou jaune, des bancs de touristes et d’habitants piégés sur les plages où ils se sont réfugiés, des avions militaires larguant des vivres et évacuant des centaines de rescapés, des koalas agrippés à leurs sauveteurs, des cadavres de bébés kangourous crucifiés aux grillages qui ont freiné leur fuite… Ce scénario cauchemardesque laisse le monde médusé. « Moi, non, je ne suis pas étonné. Le reste du monde semble l’être, mais nous, ça fait vingt ans qu’on sait que ça va arriver, et on dirait que personne ne nous a entendus », déplore Tim Brodribb, chercheur à l’université de Tasmanie, interrogé par Les Jours. Le biologiste, spécialiste de la réponse des plantes à la sécheresse, ne possède pas de boule de cristal.