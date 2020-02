Il fait chaud sa mer

Les guillemots de Troïl sont tombés comme des mouches sur la grève. Par dizaines de milliers, les promeneurs les ont retrouvés échoués sur le sable, sur 6 000 kilomètres de côte pacifique, de la Californie à l’Alaska. Les oiseaux marins étaient émaciés, décharnés, morts de faim. C’était en 2015. Le mois dernier, une étude parue dans la revue scientifique Plos One a avancé le chiffre final de 1,2 million de cadavres, dont la très grande majorité probablement disparus en mer, et une explication. Le bourreau des volatiles est un monstre sans tête, appelé le « blob ». Tel est le surnom – « la tache » en anglais – donné par les scientifiques à la plus puissante vague de chaleur marine jamais enregistrée, qui a rôdé entre 2014 et 2016 dans les eaux du Pacifique, léchant le littoral nord-américain. Que peuvent bien provoquer des eaux plus chaudes de 2 ou 4 degrés – voire 6 dans certaines zones – par rapport à la moyenne, à peine un bain d’eau tiède pour un pied humain ? Eh bien, le « blob » a tout simplement dézingué toute la chaîne alimentaire locale.



En modifiant la composition du zooplancton, aliment de base dans les océans, cette vague de chaleur a provoqué la famine à tous les étages de la grande machine du vivant aquatique. Les sardines, harengs et anchois s’en sont trouvés moins nombreux qu’à l’habitude, moins nourrissants aussi pour leurs prédateurs. Les gros poissons comme la morue du Pacifique, dont le métabolisme a été affecté par la chaleur, ont dû manger plus que de coutume ces petits poissons déjà en sous-nombre. Les guillemots sont arrivés en piqué sur ce domino infernal.