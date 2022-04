18 h 25 Motomanie

Non, ce ne sont pas les « Brav-M » – du nom des policiers à moto chargés de faire respecter le droit de manifester à coups de matraque – qui accompagnent Marine Le Pen (en SUV, évidemment) dans un Easy Rider retransmis en direct sur CNews, puis un peu plus tard sur BFMTV. Il s’agit là d’une tradition journalistique de soir d’élection inaugurée en 1995 par Benoît Duquesne, sur France 2, collant à la roue de la voiture du Président nouvellement élu, un certain Jacques Chirac. La profession journalistique étant d’une grande créativité, vingt-sept ans plus tard, chaque chaîne a désormais sa moto suiveuse de candidat (et aucun drone, tss) : ça fait un peu d’action en attendant les résultats à 20 heures. Aux Jours, on n’a pas encore pris le pli. Faut dire qu’à vélo, véhicule officiel de la rédaction, on ne met pas toutes les chances de notre côté.