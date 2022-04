Alerte enlèvement : les idées ont disparu

La promesse de « changer la vie » en 1981, la réduction de la « fracture sociale » en 1995, la « valeur travail » en 2007… Par le passé, la plupart des campagnes présidentielles ont fait émerger des thèmes importants ou, du moins, fait naître des débats permettant aux électeurs de se positionner clairement dans un camp ou dans un autre. Celle de 2022 ne restera pas dans les mémoires pour cela. À cause d’une précampagne empêchée par une nouvelle vague de Covid puis le déclenchement de la guerre en Ukraine, aucune grande idée n’a réussi à se dégager. Un phénomène renforcé par les stratégies des deux qualifiés au second tour : d’un côté, Emmanuel Macron a repoussé le plus tard possible son entrée en campagne et la présentation de son programme ; de l’autre, Marine Le Pen a fait une campagne très profil bas, laissant Éric Zemmour, son principal concurrent à l’extrême droite, prendre toute la lumière et se cramer par ses outrances. Résultat, bon nombre de sujets importants ont été laissés de côté. Pour vous rappeler que glisser les problèmes sous le tapis n’a jamais permis de les résoudre, Les Jours mettent en lumière certains thèmes passés sous le radar. Voici, donc, les idées auxquelles vous avez échappé.



Le climat attendra

Le Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) l’a rappelé dans un nouveau rapport publié en février, il ne reste que quelques années pour mettre en œuvre des politiques permettant de limiter le réchauffement de la planète.