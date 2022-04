Et vous, contre qui avez-vous voté au second tour ? Contre Emmanuel Macron, le président des riches parce que cinq ans d’injustices et d’arrogance, ça suffit comme ça ? Contre Marine Le Pen, parce qu’à jouer avec la flamme, on se brûle et on meurt dans un feu d’extrême droite ? Contre l’un et l’autre en votant blanc – ou en ne votant pas, c’est pareil aujourd’hui – parce qu’ils ne seraient que les deux faces d’une même pièce tombant toujours sur la droite ? Résultat : ceux qui ont voté contre Marine Le Pen ont gagné, Emmanuel Macron récoltant 56,29 %, contre 43,71 % à la cheffe de l’extrême droite (sur 88 % des bulletins dépouillés à l’heure tardive où s’écrivent ces lignes). L’abstention, elle, s’élève à 27,03 % du corps électoral. Plus élevée qu’il y a cinq ans, où la victoire d’Emmanuel Macron sur Marine Le Pen avait été aussi plus nette (66,1 % contre 33,9 %).

Le reflet d’une présidentielle – éreintant remake de 2017, la nouveauté en moins – qui aura laissé beaucoup de Français sur le bord de la route des urnes. Et une présidentielle qui laisse derrière elle un paysage politique façon puzzle avec les défaites historiques des Républicains et du Parti socialiste, victimes avec les Verts et le reste de l’orchestre, Zemmour y compris, du vote utile – ou « efficace », hein – vers Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Les éditorialistes de tous poils auront eu beau nous seriner au soir du 10 avril que