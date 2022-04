Macron, Le Pen et Mélenchon : trois au but

Que se passe-t-il d’ordinaire au lendemain d’une élection présidentielle ? Chacun soigne sa gueule de bois, on range les cotillons du côté du gagnant, on ravale son dépit du côté du perdant, et on attend sagement le nouveau Premier ministre. Mais à l’image de cette campagne 2022 toute bizarre, c’est une espèce de tripode chelou qui a jailli des urnes où l’on s’est moins exprimé pour que contre. Une grosse tête d’abord : ça n’étonnera personne, celle d’Emmanuel Macron sorti vainqueur de son second duel avec Marine Le Pen. Celle de la cheffe du Rassemblement national ensuite, qui peut se targuer d’avoir amené l’extrême droite à un niveau jamais atteint en France. Et enfin celle de Jean-Luc Mélenchon, désormais seul opposant de gauche, tant les autres ont été vaporisés au premier tour. À ce paysage politique en trois tiers qui vont batailler pour les législatives des 12 et 19 juin prochains s’ajoute un quatrième, sacrément coriace : l’abstention qui a séduit plus de citoyens encore que le vote Le Pen.

Emmanuel Macron, tiers qui roule

Au lendemain de sa victoire, le camp d’Emmanuel Macron en reste encore au stade des bonnes intentions. Dans un discours qui se voulait « sobre », selon son équipe de campagne, et particulièrement court pour un Président affectionnant les allocutions fleuves, celui qui rempile pour cinq ans a promis de gouverner autrement, sans entrer dans le moindre détail. Emmanuel Macron a annoncé une « ère nouvelle » et une « méthode refondée » pour son quinquennat à venir.