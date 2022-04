Insoumis : deux choix, trois possibilités (minimum)

Jean-Luc Mélenchon n’est plus en course pour la présidentielle depuis une semaine mais ses électeurs semblent encore tenir une grosse gueule de bois. Deux fois qu’ils s’arrêtent aux portes du second tour (lire l’épisode 1, « Ça marche encore »). Deux fois qu’on leur propose Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, le libéralisme ou l’extrême droite. En 2017, avant d’annoncer qu’il ne donnerait pas sa voix à la candidate du Front national, Jean-Luc Mélenchon avait boudé les résultats et les médias pendant cinq jours. Cette année, la « tortue sagace », comme il aime à s’appeler, s’est faite lièvre. Une heure après les résultats, depuis le Cirque d’hiver, à Paris, il l’a martelé (à quatre reprises) : « Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen ! » Depuis, les 310 000 personnes qui ont parrainé sa candidature ont eu l’occasion de prendre position pour le second tour. Les résultats de cette consultation en ligne sont tombés ce dimanche matin. Sensiblement comme il y a cinq ans, sur 215 592 participants, 37,5 % disent qu’ils voteront blanc ou nul, 33,5 % pour Emmanuel Macron et 29 % s’abstiendront – le vote pour Marine Le Pen n’étant pas une option. Des chiffres qui disent que l’électorat de Jean-Luc Mélenchon – 7,7 millions de personnes – restera divisé sur la question jusqu’à dimanche prochain.

Lou Delva, elle, ne doute pas. « C’est évident que j’irai voter Macron », assure aux Jours l’étudiante en tourisme de 24 ans. Électrice de