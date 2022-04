Macron-Le Pen : un air de débat vu

Dans tout panthéon télévisuel digne de ce nom, il figure quelque part entre l’élection de Miss France et l’Eurovision : le débat d’entre-deux-tours. Sa rareté joue pour lui : en soixante-quatre ans de Ve République, c’est la huitième fois seulement qu’il se tient : il a ses piliers de comptoir (trois éditions pour François Mitterrand, un pour la lose, deux pour la win) et ses détestables habitudes, les femmes s’y comptant sur les doigts d’une main salement amputée (elles sont trois, dont deux Marine Le Pen, ce qui n’est pas une bonne nouvelle). Celui-ci, qui s’est tenu ce mercredi soir jusqu’à 23 h 49, a dû faire bizarre à qui s’est enfermé dans une grotte au soir du précédent, le 4 mai 2017 : hein ? Macron et Le Pen ? Encore ? Eh bien oui, ami troglodyte, en cinq ans, on n’a rien appris et on a remis ça au premier tour, avec un Emmanuel Macron à 27,85 % des suffrages, une Marine Le Pen à 23,15 % et, entre les deux, une énorme abstention à 26,31 % (lire l’épisode 1, « Ça marche encore »).



Et eux, ont-ils appris en cinq ans ? Macron était passé à peu près crème (oui, on utilisait cette expression en 2017) tandis que Le Pen s’était montrée sous son meilleur jour : agressive, paumée, fouillant ses fiches pour trouver des réponses, ricanante, gesticulante (à lire dans notre série de 2017, Marche ou crève, le récit de ce débat). Image qu’elle s’est employée à changer