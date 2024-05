En Amazonie, des sauveteurs en quête d’esprits

Pedro Sánchez, le chef du Commandement conjoint des opérations spéciales (Comando Conjunto de Operaciones Especiales, CCOES), commence à se demander lui aussi si les coutumes locales ne sont pas l’ingrédient manquant, après tout. S’il se fie aux recommandations des indigènes, aussi contraires soient-elles à sa formation, peut-être qu’on localisera enfin les enfants qui ont réchappé au crash de leur avion en pleine Amazonie colombienne, le 1er mai 2023 (lire l’épisode 1, « Tombés du ciel ») . « Je me suis fait la réflexion qu’il y avait dans la jungle une autre forme d’énergie qui empêchait les enfants d’être sauvés », reconnaît-il.

La grand-mère maternelle des quatre enfants, Fátima Valencia, raconte aux journalistes qu’un duende doit avoir capturé les enfants, et Pedro Sánchez décide de consulter une indigène de ses connaissances à ce sujet. Que peut-on faire face à un duende ? La femme dit à Pedro Sánchez d’emporter quatre bouteilles d’aguardiente, une liqueur anisée, sur les rives de l’Apaporis à minuit et de les disposer en forme de croix. Cela attirera le duende qui s’enivrera et libérera les enfants. Pedro Sánchez communique l’ordre à Ender Montiel, qui est consterné. « Je suis catholique, aussi je ne crois pas à ces choses-là », dit-il. Mais le chef du groupe de commandos Dragon4 s’exécute tout de même (lire l’épisode 3, « 6 mai 2023, les commandos sautent sur l’Amazonie »).