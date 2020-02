Donald Trump, mad masque

Quatre ans déjà que j’observe Donald Trump, le 45e président des États-Unis, en essayant d’utiliser les outils des sciences sociales : la comparaison historique, le recours aux classifications sociologiques qui permettent de mieux cerner ses électeurs et leurs contradictions, les catégorisations politiques… Et comme toujours, l’impression que tout s’effondre lorsqu’il faut commenter, par la quasi-injonction des réseaux sociaux, sa dernière saillie par tweet ou, encore plus raide, son dernier instantané photographique devenant un « meme » partagé, moqué, détourné des millions de fois. Et ici, ce dernier cliché sur le vif est saisissant. À la Maison-Blanche, sur la pelouse sud – celle immortalisée par la démission de Richard Nixon le 9 août 1974 et son départ en hélicoptère – , le visage du président Trump aux cheveux soulevés par un souffle dans une composition baroque dévoile un trait distinct et continu de maquillage autobronzant.



Que voulez-vous dire de cela, sinon être dans la raillerie, le dédain ou les deux – en tout cas dans le jugement de valeur ? Mais à y regarder de plus près, elle peut être utile, cette photo, car elle révèle à l’œil nu le fameux corps physique du roi, celui que Trump met tant d’ardeur à cacher pour ce qui est de la véracité de sa chevelure ou de son teint hâlé hiver comme été. Ici, outre les cheveux teints trahis par leurs racines blanches, un masque orange paraît posé sur son visage, comme sur celui d’un acteur. Trump pourrait être « l’homme aux mille visages », le surnom donné à Lon Chaney, le fameux acteur d’Hollywood des films d’horreur des années 1920 à 1940. Ce surnom devint après sa mort le titre du biopic qui lui est consacré en 1957 et où il est incarné par le mythique James Cagney.