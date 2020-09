Trump et Biden, les surfeurs d’argent

Au-delà du déroulé quotidien d’une campagne animée par les soubresauts de la pandémie de Covid-19 et des violences urbaines, plusieurs informations relatives au financement des candidatures de Donald Trump et Joe Biden viennent rappeler le poids, inconcevable pour un Français ou un Européen, de l’argent privé dans la présidentielle américaine. À la mi-août, on apprenait que la campagne de Trump et le parti républicain avaient déjà dépensé plus d’un milliard de dollars (848 millions d’euros) pour la réélection du Président depuis 2017. Cette somme démesurée était à rapporter au 1,1 milliard de dollars (932 millions d’euros) collectés selon le New York Times. Longtemps distancé dans cette course frénétique aux donations, le démocrate Joe Biden annonçait début septembre une collecte fracassante pour le mois d’août : 364 millions de dollars (309 millions d’euros), à comparer aux 143 millions de dollars (121 millions d’euros) levés par Hillary Clinton au mois d’août 2016. Et face à cette envolée des financements pour Biden, Donald Trump, pénalisé par des dépenses somptuaires, annonçait à son tour qu’il pourrait, comme en 2016, autofinancer une partie de sa campagne. Cela ouvre la voie au duel de milliardaires qu’on envisageait dans l’épisode 2 dès l’hiver dernier, Michael Bloomberg, le vaincu de la primaire démocrate, ayant décidé après bien des hésitations de donner au moins 100 millions de dollars (85 millions d’euros) de sa propre fortune pour vaincre Trump dans l’État-clé de Floride.

En 2008, Barack Obama choisit de ne plus compter sur le financement public, craignant de manquer de moyens pour répondre aux campagnes de dénigrement

Cette pluie continue de dollars dans la présidentielle ne fait que confirmer le double tournant, pris depuis 2008, de la mise à mort du financement électoral public et de la dérégulation presque complète du financement privé. Les États-Unis se sont pourtant dotés après le Watergate, en 1974, d’un système de financement public des élections présidentielles. Il reposait sur une donation fiscale libre de trois dollars (2,5 euros) par chaque citoyen retournant sa déclaration d’impôts, qui alimentait un fonds public. Les candidats présidentiels, pour les primaires puis l’élection générale, étaient libres eux aussi de choisir de recevoir de l’argent de ce fonds fédéral.