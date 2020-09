Amy Coney Barrett, garantie avec conservateurs

​ S’il n’avait craint la malédiction désormais afférente à cette formule présidentielle aux Etats-Unis, Donald Trump aurait pu, en annonçant la nomination de la très conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour Suprême, reprendre le « Mission Accomplished » de George W. Bush décrétant bien précocement, le 1er mai 2003, la fin de la guerre en Irak. Car le président des Etats-Unis, en désignant son troisième juge à la Cour suprême en un mandat à peine – du jamais vu depuis Nixon – , a bel et bien rempli la mission principale qu’il s’était attribué en 2016 auprès de ses électeurs conservateurs et blancs évangéliques ou catholiques.



Lors de sa victoire surprise des primaires républicaines en mars 2016, le milliardaire new-yorkais avait en effet offert un véritable pacte politique sur la Cour suprême aux élus et donateurs conservateurs traditionnels, peu rassurés par sa personnalité fantasque et à la moralité chrétienne pas évidente. A cette date, les États-Unis traversaient une crise institutionnelle majeure à l’occasion de la mort du juge conservateur Antonin Scalia, champion de l’originalisme juridique – à savoir l’interprétation littérale de la Constitution telle qu’elle avait été rédigée entre 1787 et 1791 visant à disqualifier les jurisprudences progressistes. Le président Barack Obama, conformément à ses prérogatives constitutionnelles nomma en mars 2016 le juge progressiste modéré Merrick Garland pour succéder au défunt Scalia. Ce remplacement potentiel du plus conservateur des juges de la Cour suprême par un libéral aurait pour conséquence d’inverser la majorité des juges à la Maison Blanche, de cinq conservateurs pour quatre progressistes depuis 1992..