Le jour le plus long de l’Amérique

This is America. C’est le titre, emprunté à Childish Gambino, que nous avons choisi pour la série de Corentin Sellin mais ce mercredi 4 novembre, il est bien difficile de savoir ce qu’est l’Amérique. Au terme d’une journée de vote aux États-Unis, ni le républicain Donald Trump, ni le démocrate Joe Biden ne peuvent revendiquer de victoire tant les scores sont serrés. Après avoir remporté la cruciale Floride, le camp Trump s’est senti pousser des ailes. Joe Biden a résisté sur les côtes est et ouest, dans un scénario ultra-serré. Les États de la « Rust Belt » – Michigan , Wisconsin et surtout Pennsylvanie – seront décisifs. Si la vague démocrate régulièrement annoncée ne semble pas avoir eu lieu, à 7 heures du matin heure française, l’issue reste toujours incertaine – même si Donald Trump, sur Twitter forcément, annonce un « big WIN » (en capitales, bien sûr). En attendant la nouvelle analyse de Corentin Sellin, voici le récit de la nuit américaine raconté par Les Jours : elle démarre à 2 h 01 et elle n’est toujours pas terminée : cet épisode sera actualisé au fil de la journée…

2 h 01 : premières moissons rouge et bleu. Entre 1 heure et 2 heures du matin – heure de Paris – , sont tombés les résultats pour une série d’États sans aucun suspense. Comme prévu, le républicain Donald Trump a remporté l’Indiana, le Kentucky, la Caroline du Sud, l’Oklahoma, le Mississippi, le Tennessee, l’Alabama et la Virginie-Occidentale. Joe Biden a quant à lui engrangé le Vermont, suivi des États du nord-est traditionnellement démocrates : Maryland, Delaware, Massachusetts, New-Jersey, Rhode-Island, Connecticut et Washington DC, en plus de l’Illinois..