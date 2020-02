Bernie Sanders, red is not dead

Le débat des primaires démocrates en Caroline du Sud a donné lieu ce mardi soir à un spectacle assez singulier, six des sept candidats présents sur l’estrade s’attaquant, à tour de rôle ou de concert, au septième, le sénateur du Vermont Bernie Sanders. Son crime ? À la fois politique et doctrinal. Bernie Sanders vient de remporter le vote populaire lors des trois premiers scrutins (Iowa, New Hampshire, Nevada). Il est donc désormais le front-runner (littéralement celui qui court devant, plutôt piquant pour l’excellent coureur de demi-fond que fut Bernie Sanders), c’est-à-dire le favori pour l’investiture présidentielle. Il était donc de « bonne politique » que ses rivaux s’acharnent sur lui afin de le rattraper, en particulier le milliardaire Michael Bloomberg, dont la candidature a pour seule finalité avouée de le faire chuter. Mais le contenu des attaques avait de quoi surprendre un non-initié de la vie politique états-unienne. Si certaines critiques ont mis en avant, de façon classique, la proximité ancienne – et contradictoire avec l’identité démocrate – de Sanders, élu d’un État rural et chasseur, avec le lobby proarmes de la NRA (National Rifle Association), la plupart visait la définition idéologique même du sénateur du Vermont. Bernie Sanders serait un « socialiste », et à ce titre inéligible contre Donald Trump, comme le défendait par exemple Pete Buttigieg.

Cet étiquetage de Bernie Sanders comme « socialiste » n’est pourtant pas le fait de ses seuls adversaires. Comme il le dit lui-même en permanence, il est un « socialiste démocratique », ayant bien compris, dès 1981 et sa première élection à la mairie de Burlington, dans le Vermont, la charge négative induite depuis la guerre froide par le mot seul de « socialisme ». Il déclarait alors au Boston Globe après sa victoire : « Je me suis abstenu de me qualifier de “socialiste” car je ne veux pas passer la moitié de mon existence à expliquer que je ne suis pas favorable à l’Union soviétique ou au goulag. ».