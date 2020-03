La place des femmes est à la Maison-Blanche

La primaire démocrate a donc rendu son verdict en dix jours à peine, entre Caroline du Sud le 29 février et second Super Tuesday du 10 mars. Joe Biden, 77 ans, a repris la tête pour décrocher l’investiture démocrate contre Bernie Sanders, 78 ans, pourtant vainqueur des premiers scrutins et du plus grand État de l’Union, la Californie. Un de ces deux hommes politiques, sans doute Biden (lire l’épisode 4, « Biden le survivant »), élus nationaux respectivement depuis 1973 et 1991, sera chargé par son parti de chasser Donald Trump de la Maison-Blanche alors que, sur la ligne de départ, six femmes avaient présenté leur candidature. Mais 2020 ne fera pas exception à des statistiques que chaque cycle présidentiel rend toujours plus incongrues. Après ce vote démocrate de 2020, Hillary Clinton restera la seule femme politique en 230 ans à avoir remporté au moins une primaire à délégués dans un État. Elle restera la seule, en 2016, à avoir été désignée par l’un des deux grands partis pour être sa candidate à la présidence, en 58 élections présidentielles.

Ce plafond de verre présidentiel détonne avec l’histoire des États-Unis, précurseurs en matière de droits politiques des femmes