Trump, gardien de la révolution conservatrice

Lors du point presse sur le coronavirus devenu quotidien du président des États-Unis, les téléspectateurs ont pu assister, ce mercredi 1er avril, à une scène étonnante : Donald Trump prenant quelques instants pour féliciter son vice-président Mike Pence d’avoir refusé de répondre clairement à un journaliste de Fox News. Ce dernier l’interrogeait sur les mesures envisagées par son administration pour fournir une assurance santé d’urgence face à la pandémie à tous ceux qui n’en ont pas (lire l’épisode 6, « Coronavirus : les États-Unis malades de leur système de santé »). Donald Trump et Mike Pence avaient auparavant confirmé que le gouvernement refusait de rouvrir le marché fédéral d’« Obamacare » pour les assurances santé. Si les futurs chômeurs qui en avaient une dans leur précédent emploi pourront y postuler au nom de la clause de changement imprévu de vie, la décision présidentielle laisse pour l’heure sans solution de repli ceux qui n’en disposaient pas – or le chômage explose avec la crise : en deux semaines, 10 millions de personnes s’y sont inscrites. La raison de ce qui pourrait passer pour de l’insensibilité a vite été précisée par la Maison-Blanche. La présidence Trump soutient depuis 2018 le recours en justice porté par les États conservateurs, dont le Texas, réclamant l’abrogation totale de l’Obamacare, qui sera étudié par la Cour suprême en octobre prochain. Il aurait donc été incohérent, même dans la pire période de crise économique connue aux États-Unis, de se servir des dispositifs de cette loi.



Car Donald Trump et les républicains, s’ils n’ont pu avoir la peau de la loi d’assurance santé d’Obama par la voie législative, n’ont pas renoncé à le faire en justice. Et la plainte pour inconstitutionnalité déposée par les États conservateurs découle directement de la suppression de l’obligation individuelle d’assurance santé obtenue par Donald Trump au Congrès – majoritairement républicain – en décembre 2017. Ce qui démontre à la fois la résolution et la coordination du programme idéologique porté par le Président. La crise sanitaire du coronavirus est souvent synonyme d’appel à l’unité nationale, voire d’union sacrée, dans beaucoup de démocraties industrialisées, comme la France.