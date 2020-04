Trump, le vengeur masqué

Lors des dix premiers jours d’avril 2020, beaucoup d’habitants des États-Unis ont vu se télescoper deux réalités a priori incompatibles. D’une part, la crise sanitaire du coronavirus est partie pour durer longtemps dans l’année et déstabiliser en profondeur l’économie et les institutions. Le président Donald Trump lui-même, pourtant si optimiste sur un retour à la normale à l’origine, a prolongé les mesures fédérales de distanciation sociale jusqu’au 30 avril au moins et seuls huit États sur 50 n’ont toujours pas promulgué de décret de confinement total et obligatoire (Dakota du Nord, Dakota du Sud, Nebraska, Iowa, Arkansas, Utah, Wyoming, Oklahoma). Mais d’autre part, les États-Unis sont en année électorale et doivent donc procéder à leurs élections primaires, avant de connaître leur traditionnel Election Day, fixé cette année au mardi 3 novembre 2020.



Dans un premier temps, des reports de quelques mois ont pu paraître suffisants – ainsi , le gouverneur démocrate Andrew Cuomo de New York a déplacé la primaire présidentielle du 28 mars au 23 juin. Désormais, Anthony Fauci, le médecin de référence de la task force fédérale contre le Covid-19, évoque publiquement une seconde vague de coronavirus à venir cet automne, en pleine période électorale. Et ce, alors que les États-Unis ne sont même pas encore au pic de l’épidémie actuelle et comptent déjà 17 000 morts. Comment envisager alors tenir des élections régulières dans des conditions normales, même dans deux à trois mois ? C’est pourtant ce qu’a tenté cette semaine le Wisconsin, État des Grands Lacs qui a maintenu ce mardi 7 avril sa primaire présidentielle démocrate (ainsi que différents scrutins locaux), dans des circonstances rocambolesques. .