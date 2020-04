Trump et les insurgés du confinement

Depuis début avril, les États-Unis présidés par Donald Trump connaissent un phénomène politique peu répandu face à la propagation de l’épidémie de coronavirus : des manifestations populaires pour réclamer la fin des confinements stricts ordonnés par les gouverneurs des États et la reprise immédiate de l’économie. Apparues d’abord dans l’Ohio, dont le gouverneur Mike DeWine est pourtant un républicain conservateur, elles ont pris ensuite un tour plus partisan, ciblant essentiellement des États dirigés par des démocrates. L’« opération Gridlock » (paralysie) est d’abord menée le 15 avril dans le Michigan contre Gretchen Whitmer, possible colistière de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle en novembre prochain. Puis, des répliques ont lieu dans le Kentucky, en Virginie, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, dans le Colorado ou le Minnesota.



Ces manifestations paraissent d’autant plus étonnantes que les participants, brisant la distanciation sociale et le confinement contre lesquels ils protestent, prennent un risque indéniable pour leur santé. Le gouverneur très récemment élu du Kentucky, le jeune démocrate Andy Beshear, a ainsi annoncé dimanche dernier une remontée en flèche des contaminations au Covid-19 dans son État après plusieurs journées de protestation contre lui la semaine précédente. Les manifestants contreviennent aussi à la légalité et peuvent être interpellés et inculpés par les autorités locales – c’est arrivé dans le New Jersey. Cette situation surprenante a pris un tour encore plus singulier lorsque, vendredi 17 avril, le président Trump, dans une salve de tweets dont il est coutumier, a ordonné aux manifestants de trois États de « libérer » leur territoire : « LIBERATE MINNESOTA ! », « LIBERATE MICHIGAN ! », « LIBERATE VIRGINIA ! » (les capitales sont d’origine). .