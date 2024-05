Au Parlement européen, le fécond lobbying des anti-IVG

​ Hasard de calendrier, cette année, c’est le 5 mars qu’a choisi Margarita de la Pisa, eurodéputée espagnole du parti d’extrême droite Vox, pour organiser sa conférence sur « le droit à la vie des enfants à naître et contre l’industrie de la mort qu’est l’avortement ». Soit au lendemain du vote pour l’inscription de la liberté d’avorter dans la Constitution française. L’événement et les scènes de liesse au Trocadéro n’ont évidemment pas échappé aux invités de l’élue madrilène : politiques, lobbyistes, universitaires, tous vigoureusement opposés à l’IVG. « Ce qu’il s’est passé en France » les « attriste », les « alarme », mais n’entame en rien « leur détermination » à « défendre la vie ». Ça, non. D’ailleurs, ce 5 mars, la petite salle du Parlement européen qui a été mise à leur disposition – avec tasses à café aux couleurs de l’institution, grand drapeau et petits gâteaux – est pleine à craquer. Une quarantaine de personnes occupent les deux grandes rangées de sièges au centre de la pièce. Une dizaine se sont installées sur des chaises d’appoint. Une dizaine d’autres, enfin, se tiennent debout à l’entrée. Et pour les quelques fidèles qui n’ont pu se rendre à Bruxelles, des assistants zélés – badges autour du cou au cordon siglé « España siempre » – assurent la retransmission de la conférence en ligne.

Margarita de la Pisa, installée devant une bannière du groupe ECR, préside. Elle donne d’abord la parole à deux étudiants de l’université CEU San Pablo de Madrid, poursuit avec la coordinatrice espagnole de l’initiative One of Us, qui lutte contre l’IVG, puis avec les représentants de la fondation Jérôme-Lejeune, de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe (FAFCE) et du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ). Les deux heures de discussion consistent en une kyrielle de déclarations sur le manque « d’incitations » à la maternité, la nécessité de préserver la « tradition occidentale », de « protéger la famille », le besoin pour les femmes d’être « accompagnées » afin de prendre une décision « libre », oui, mais « qui respecte le droit à la vie de l’enfant ». Le tout mâtiné d’éléments de langage antichoix : association de l’avortement à un « meurtre », mise en doute de la sécurité des traitements médicaux, références appuyées au regret de « certaines » femmes. Le Français Nicolas Bauer, chargé de plaidoyer pour l’ECLJ, prend, lui, le temps de détailler les actions de lobbying qu’il mène à l’Assemblée nationale.