The Rembrandts et The Cure : celui avec les claps défunts

The Rembrandts, I’ll Be There For You, tiré de l’album L.P. (Atlantic, 1995)

En 1994, Ted Harbert, le patron d’ABC, l’un des géants de la télévision aux États-Unis, n’avait qu’une idée en tête : en finir avec les génériques à rallonge des séries télé, qui s’étalaient sur pas loin de deux minutes parfois, le temps d’une chanson entière et d’empiler le nom de tous les acteurs, toutes les ​ actrices et toute l’équipe de réalisation avant qu’il ne se passe quoi que ce soit. C’était l’époque de Dallas, McGyver et L’Agence tous risques, des génériques qui semblaient alors d’une autre une époque à l’ère de l’explosion de l’offre télévisuelle. Le nombre de chaînes se démultipliait sur le câble, bientôt par satellite, et ces génériques donnaient « au public la possibilité de prendre la petite télécommande et de zapper, disait alors Ted Harbert. Nous devons vraiment trouver des moyens de les en empêcher ». Ce mouvement de raccourcissement des génériques était d’ailleurs déjà enclenché, avec l’introduction de Seinfeld comme modèle dès 1989, qui projetait le public dans l’histoire dès les premières images sans pour autant abandonner un gimmick sonore très fort – en l’occurence, une basse slappée qu’il fallait oser.

La tendance était lancée, mais un gros caillou que personne n’a vu arriver est venu se mettre sur son chemin en septembre 1994 sur le réseau concurrent, NBC. Un sitcom bien d’époque, filmé en studio avec rires en boîte et coupes de cheveux pleines de mèches, qui racontait la vie de six New-Yorkais et New-Yorkaises qui passaient leur temps à boire du café et pourtant vivaient dans des appartements immenses. Tout, dans Friends, était caricatural et baigné de blagues au minimum sexistes qui ont mal passé les années, mais la mort récente de Matthew Perry, alias Chandler Bing, a encore rappelé l’impact générationnel de cette série. Ce qui nous fait une parfaite raison pour raconter l’histoire de son générique, qui a à lui seul fait mentir la stratégie de ratiboisage des intros musicales dans les séries. Celle de Friends s’appelle I’ll Be There For You et elle a été écrite spécialement pour raconter non pas une histoire, mais une façon de voir le monde.

The Rembrandts en 1992 — Photo Arcpic/Dalle.

Au départ, David Crane et Marta Kauffman, les deux cerveaux de la série, comptaient utiliser une chanson de REM. Ç’aurait été, selon les sources, Shiny Happy People ou It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine), qui était d’ailleurs la chanson du pilote de Friends dans sa version de travail.