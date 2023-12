Daft Punk et Company Flow, en crise de manque

Daft Punk, Random Access Memories (Drumless Edition) (Daft Life Limited/Columbia, 2023)

Pourquoi ? Face à la nouvelle réédition de Random Access Memories, l’ultime album de Daft Punk, cette fois-ci dans une curieuse version « drumless » – privée de ses pistes de batterie et de rien d’autre – , on peut se poser cette question de plusieurs façons. En hurlant du haut d’une montagne, le regard perdu dans l’immensité insondable des éléments. Dans le métro, le train ou la voiture avant de passer sagement à autre chose au bout de trois morceaux. Ou se la poser au strict premier degré : pourquoi les Daft, duo tout-puissant séparé avec une certaine classe en 2021 au sommet de sa popularité mondiale, une équipe qui a montré pendant ses trente ans de carrière un sens maniaque de la maîtrise et du sens dans le moindre recoin de sa discographie, a-t-il décidé de publier une version évidée de son dernier album ? Qui plus est, quelques mois après la publication d’une édition étendue du même Random Access Memories pour marquer son dixième anniversaire ?

Comme les Daft Punk n’ont, comme d’habitude, pas expliqué leur démarche, ne restent que des théories plus ou moins fantaisistes : l’enlèvement des fils de Thomas Bangalter par une secte antibatterie qui a exigé une rançon, une basse histoire de contrat à solder avec Sony Music, une grosse blague ou l’envie de s’acheter une septième piscine en profitant jusqu’au bout des fans capables de mettre 50 euros pour avoir un album qu’ils ont déjà mais avec un instrument en moins ? Ou alors les Daft poursuivent un tout autre but dans cette version apaisée d’un album souvent trop clinquant dans son hommage au soft rock et aux requins des studios américains des années 1970 et 1980. Car une fois privé des parties de batterie pourtant interprétées par des grands noms comme John JR Robinson (qui a notamment joué sur Bad de Michael Jackson) et Omar Hakim (David Bowie, Miles Davis…), Random Access Memories devient un autre disque. Son double chill. C’est même surprenant que le seul geste de supprimer le rythme transforme à ce point cet album et le rééquilibre face à son principal défaut, qui est de beaucoup regarder dans le rétroviseur sans proposer grand-chose d’autre à la musique d’aujourd’hui, alors que c’était le talent des Daft Punk jusque-là.

Daft Punk en 2006 — Photo Zach Cordner/IconicPix/Dalle.

Dans cette version drumless, les chansons fortes (qui n’a pas encore Get Lucky en tête dix ans plus tard ?) et les orchestrations luxueuses subissent un lavage de cerveau plus ou moins bénéfique.