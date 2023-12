Joe Hisaishi et Terry Riley, bandes of brothers

Joe Hisaishi, Bande originale du film Le Garçon et le héron (Studio Ghibli, 2023)

Il a fallu attendre 2023 et sa – peut-être – dernière collaboration avec le réalisateur japonais Hayao Miyazaki pour que les deux facettes de la grandiose carrière de Joe Hisaishi se rejoignent enfin. D’un côté, des partitions symphoniques enlevées pour quasiment tous les longs métrages animés du studio Ghibli depuis Nausicaä de la vallée du vent en 1984 ; de l’autre, des bandes originales pour d’autres et surtout des albums très personnels qui travaillent davantage avec le minimalisme. À bien écouter ses musiques de film pour Mon voisin Totoro (1984), Porco Rosso (1992) ou Le Voyage de Chihiro (2001), il y avait déjà des portes ouvertes vers cette économie des moyens dans quelques interstices, mais chaque fois, c’était le cinéma de Miyazaki qui l’emportait et demandait à la musique de se mettre à son service sous la forme de vagues d’émotions et d’une densité instrumentale puissante.