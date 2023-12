Larusso et Cloclo, les doigts dans la reprise

Larusso, Tu m’oublieras (Odeon Records, 1998)

C’est l’un des effets secondaires du métier de journaliste musical, il m’arrive régulièrement d’essayer d’expliquer l’histoire d’une chanson au milieu de la piste de danse alors que tout le monde s’agite en renversant son verre sur quelqu’un d’autre. Alors chaque soirée de nouvel an se ressemble un peu et je me sens parfois comme le personnage principal de ce mème où un fêtard reste dans son coin pendant que les autres s’amusent, regrettant en silence qu’iels ne sachent rien de la chanson qui passe et qu’iels connaissent pourtant par cœur. Bien sûr, je ferais mieux de m’amuser et d’oublier ces futilités, mais c’est comme ça. Par exemple, je m’étonne à chaque fois que très peu de personnes sachent que le Tu m’oublieras de Larusso, floor filler implacable venu de 1998, est une reprise. Et même une reprise de reprise. Un hold-up parfait.

Laetitia Serero, qui se produit alors sous le pseudonyme de Larusso en hommage à sa tignasse frisée d’un rouge flamboyant, n’était pas une complète inconnue à la fin des années 1990, mais elle avait tout à prouver. Chanteuse précoce dans la troupe Kid Bazar qui reprenait les chansons du Big Bazar de Michel Fugain jusque sur les plateaux télé, elle enregistre en 1997 un premier single pas bien risqué où elle reprend Je survivrai de Régine, qui est déjà une reprise du tutélaire I Will Survive de Gloria Gaynor, tube de l’entre-deux disco house sorti en 1978. On est pile un an avant que l’équipe de France de football ne fasse, un peu par hasard, de ce classique l’hymne de sa victoire en Coupe du monde et la version poussive de Larusso reste au vestiaire en 1997. Le single se vend peu, mais sa production attire quand même le regard de quelques pros, qui voient dans l’adaptation musicale signée par deux jeunes prometteurs, Luke et Dr Swing, assez de choses pour avoir envie d’entendre la suite. Dans leur travail derrière la jeune chanteuse, il y a une rythmique new jack swing très années 90, secondée par une orchestration de cordes et de voix qui donnent bien plus que ce que Larusso promet par-dessus. C’est l’une des premières productions de Dr Swing, qui sera par la suite l’un des artisans derrière plusieurs succès de Diam’s (notamment Jeune demoiselle) en plus de productions pour un rap plus dur derrière Kool Shen.

La chanteuse Larusso à l’Olympia en 1999 — Photo Alamo/Sipa.

En attendant, Swing et Luke déroulent : après avoir repris Je survivrai, pourquoi ne pas reprendre Tu oublieras, une autre des adaptations de Régine chantée par Régine en 1980 ? D’une rousse dansante à une autre, la parenté médiatique était toute trouvée pour vendre Larusso.